domingo 2 de noviembre 2025

San Juan Te Busca

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan

Karen Dayana Quiroga faltaba a su hogar desde el pasado 27 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-31 at 11.27.19 PM

La policía de San Juan, a través del programa San Juan Te Busca, informó que fue encontrada Karen Dayana Quiroga Juárez, de 33 años, quien se encontraba desaparecida desde el 27 de octubre.

Imagen ilustrativa
Análisis

La realidad de la pediatría en San Juan y los motivos por los que hay cada vez menos profesionales
domingo de mucho sol: asi estara el tiempo en san juan
Agradable

Domingo de mucho sol: así estará el tiempo en San Juan
image

Según comunicó oficialmente el programa, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, el hallazgo se produjo este 2 de noviembre, tras la activación del protocolo “San Juan Te Busca”, que coordina acciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan para la búsqueda de personas extraviadas.

