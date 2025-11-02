Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan

La policía de San Juan, a través del programa San Juan Te Busca, informó que fue encontrada Karen Dayana Quiroga Juárez, de 33 años, quien se encontraba desaparecida desde el 27 de octubre.

Según comunicó oficialmente el programa, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, el hallazgo se produjo este 2 de noviembre, tras la activación del protocolo “San Juan Te Busca”, que coordina acciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan para la búsqueda de personas extraviadas.