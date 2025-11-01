sábado 1 de noviembre 2025

Domingo de mucho sol: así estará el tiempo en San Juan

La máxima llegará a los 30 grados. Promete ser un día agradable y no habrá viento fuerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

San Juan cerrará la semana de la mejor manera. Se espera que este domingo haya mucho sol durante la jornada y se verá reflejado en la temperatura, donde la máxima pronosticada será de 30 grados.

El clima será tranquilo, se espera algunos momentos de viento pero no será muy fuertes como han sido protagonistas en las últimas jornadas. Se espera también nubosidad, pero el sol será el predominante.

La mínima llegará a ser de 11 grados, así que a llevarse una camperita si alguien hace trasnoche este domingo en la madrugada.

Los detalles del tiempo en San Juan del SMN:

Captura de pantalla 2025-11-01 212657
