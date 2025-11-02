domingo 2 de noviembre 2025

Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

El chico recibió un tiro en la pantorrilla y la mujer en uno de sus muslos. A los dos los hospitalizaron, pero están fuera de peligro. Hay tres detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.

Las viejas rencillas entre dos familiares desataron una pelea y un sangriento tiroteo en la madrugada de este domingo en el interior del Lote Hogar 24, en La Bebida, Rivadavia. Un adolescente recibió un disparo en una pierna en medio del tiroteo, mientras que una mujer, que sería su tía, terminó con un balazo en uno de sus muslos, revelaron fuentes judiciales. La Policía intervino a los pocos minutos y ya detuvo a tres de los presuntos involucrados en el enfrentamiento.

La violenta disputa se produjo minutos después de la medianoche de este domingo en el barrio Nuevo Cuyo e involucró a dos familias que viven a unos 50 metros de distancia y que supuestamente se llevan mal desde hace tiempo. Las fuentes descartaron que el hecho tenga relación con el móvil de drogas o con un intento de robo, y lo atribuyeron a las viejas rencillas entre ambas familias, que volvieron a enfrentarse y desataron los violentos incidentes.

Imagen ilustrativa

Ambos heridos fueron asistidos por personal médico: al adolescente lo trasladaron al Hospital Rawson, donde le extrajeron el proyectil alojado en una pierna, mientras que la mujer fue derivada al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió similar atención. Tras las curaciones y los controles de rigor, los dos se recuperan y fueron dados de alta.

Tras el tiroteo, los policías de la Motorizada y efectivos de la Comisaría 38ª, con asiento en La Bebida, desplegaron un operativo en la zona y realizaron dos allanamientos, aunque sin resultados positivos respecto al secuestro de armas. El caso quedó bajo investigación de los policías de la UFI Delitos Especiales, que actuaron bajo directivas del fiscal de turno de esa unidad, quien dispuso las medidas urgentes y coordinó las detenciones.

Horas después, los policías de la UFI detuvieron a tres sospechosos señalados como los presuntos autores de los disparos. Estos fueron identificados como Jorge Gustavo Horigueble, de 45 años; Ezequiel Báez, de 27; y Facundo Emanuel Báez, de 25, según informaciones judiciales. Los tres quedaron alojados en la Comisaría 38ª y serán trasladados para ser sometidos a pericias con el objetivo de determinar si fueron los autores de los disparos.

El hecho se produjo a casi tres semanas de otro enfrentamiento entre familias en el barrio Valle Grande, en Rawson, donde los disparos acabaron con la vida del niño Emir Barboza, de 8 años. Po ese episodio hay siete personas detenidas e imputadas por el homicidio.

