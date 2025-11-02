domingo 2 de noviembre 2025

Daño ambiental

Investigan daños en el Parque El Leoncito: detuvieron a un grupo que ingresó con areneros

Gendarmería y la Policía intervinieron tras recibir un aviso sobre maniobras con vehículos que habrían afectado el suelo protegido. La Justicia Federal tomó el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incidente ambiental encendió las alarmas en Calingasta este mediodía. Según informaron fuentes policiales, un grupo de personas ingresó al Parque Nacional El Leoncito con vehículos tipo areneros, realizando maniobras que habrían provocado daños en el suelo del área protegida. El hecho fue advertido tras un llamado recibido en la Comisaría 33ª, que alertó sobre la presencia de varios vehículos dentro del parque.

En primera instancia, personal de Gendarmería Nacional acudió al lugar y logró que los conductores cesaran las maniobras. Luego, al arribar la Policía, se constató el daño ocasionado en el terreno.

En el sitio se identificaron alrededor de 15 vehículos y 14 personas, quienes fueron entrevistadas por las autoridades. El intendente de Calingasta, Alberto Sebastián Carabajal, se presentó en el lugar y manifestó su decisión de radicar una denuncia formal por daños al patrimonio nacional.

Por disposición del ayudante fiscal Marcelo Bustos, se dio intervención al Juzgado Federal, que ahora tiene a su cargo la investigación para determinar las responsabilidades y el alcance de los daños dentro del parque natural. El Parque El Leoncito, ubicado en el departamento Calingasta, es una de las áreas protegidas más emblemáticas de San Juan y hogar de una importante biodiversidad, por lo que las autoridades locales expresaron su preocupación ante este nuevo hecho de vandalismo ambiental.

