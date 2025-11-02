domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Durante la madrugada de este domingo, la Policía realizó un operativo vial en inmediaciones de un local bailable y detectó a 13 conductores alcoholizados. El establecimiento fue clausurado por presencia de menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza: Diario de Cuyo.&nbsp;

Gentileza: Diario de Cuyo. 

Una fiesta de Halloween terminó con un importante operativo policial durante la madrugada de este domingo en Médano de Oro, Rawson. En el lugar, efectivos de la Policía de Tránsito radiaron 13 autos y demoraron a sus conductores tras arrojar resultados positivos en los test de alcoholemia.

Lee además
Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida
encontraron a la mujer que estaba desaparecida en san juan
San Juan Te Busca

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan

Según informaron en Diario de Cuyo, el operativo se desarrolló en Ruta Provincial 155 (Agustín Gómez) y Alfonso XIII, en inmediaciones de un reconocido boliche bailable donde se realizaba una fiesta temática. Desde la fuerza informaron que el despliegue respondió a la gran concentración de vehículos y personas que salían del local durante la madrugada.

Según fuentes policiales, cerca de las 4.30 se dispuso la clausura del establecimiento luego de constatar la presencia de menores de edad entre los asistentes. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento N°7, con apoyo de la Policía Comunal.

A las 7 de la mañana aún quedaban en el lugar al menos ocho vehículos pendientes de traslado al corralón. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas correspondiente, mientras que el local quedó cerrado de manera preventiva hasta que se determine su situación.

Seguí leyendo

Quería rezar... pero terminó robando: detuvieron a un sanjuanino que quería llevarse hasta una Biblia

Condenan al "Puchi" por cometer dos robos en Jáchal

Pocito: amenazó con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital

Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

Atrapan a un salteño en el Control Bermejo con una camioneta de dudosa procedencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

El bar, ubicado en Urquiza y Córdoba. Foto: Leandro Porcel. video
Video

Lugares abandonados: de la movida nocturna de San Juan al desamparo

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su mochila
No aprende más

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Te Puede Interesar

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud video
Video

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud

Por David Cortez Vega
Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Para 2040 se estima que los casos de cáncer en mayores de 65 años aumentarán alrededor de un 50%. Ante una población que envejece, especialistas destacan la importancia de la prevención y la detección temprana para una longevidad saludable.
Salud

Cáncer después de los 65: las claves para enfrentar la enfermedad, según especialistas nacionales

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan
San Juan Te Busca

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez