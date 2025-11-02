Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Una fiesta de Halloween terminó con un importante operativo policial durante la madrugada de este domingo en Médano de Oro, Rawson. En el lugar, efectivos de la Policía de Tránsito radiaron 13 autos y demoraron a sus conductores tras arrojar resultados positivos en los test de alcoholemia.

Según informaron en Diario de Cuyo, el operativo se desarrolló en Ruta Provincial 155 (Agustín Gómez) y Alfonso XIII, en inmediaciones de un reconocido boliche bailable donde se realizaba una fiesta temática. Desde la fuerza informaron que el despliegue respondió a la gran concentración de vehículos y personas que salían del local durante la madrugada.

Según fuentes policiales, cerca de las 4.30 se dispuso la clausura del establecimiento luego de constatar la presencia de menores de edad entre los asistentes. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento N°7, con apoyo de la Policía Comunal.

A las 7 de la mañana aún quedaban en el lugar al menos ocho vehículos pendientes de traslado al corralón. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas correspondiente, mientras que el local quedó cerrado de manera preventiva hasta que se determine su situación.