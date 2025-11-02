Las ventas en San Juan cayeron 13% en el comercio sanjuanino, pero creció el ticket promedio

Durante los feriados de Carnaval, el comercio sanjuanino permanecerá una jornada cerrado y abrirá la otra.

El comercio sanjuanino atravesó un mes complicado en octubre, con una caída del 13% en las ventas por unidades en comparación con el mismo mes del año pasado. Así lo indica el Informe de Ventas de Octubre , que además reporta una baja del 11% en la rentabilidad interanual .

La comparación con septiembre tampoco arrojó buenos resultados: las ventas disminuyeron 10% intermensual , mientras que la rentabilidad se redujo un 8% .

A pesar de la retracción general, el estudio destacó algunos aspectos positivos. Los comercios ubicados en centros comerciales registraron un desempeño superior al promedio, impulsados por un mayor movimiento de consumidores durante el fin de semana del Día de la Madre. Además, el ticket promedio alcanzó los $50.000, reflejando un gasto mayor por compra, aunque en menor volumen.

Los rubros más favorecidos fueron justamente los vinculados a los regalos por esa fecha especial: indumentaria, calzado, perfumería, cosmética, marroquinería y joyería lideraron las ventas del mes.

En cuanto a las formas de pago, se mantuvo la preferencia por los medios digitales. La tarjeta de crédito fue el método más utilizado, seguida por los medios electrónicos y la tarjeta de débito, mientras que el efectivo fue el menos elegido.

El balance deja en claro que el consumo en San Juan continúa en descenso, aunque con señales de adaptación por parte de los comercios, que buscan mantener sus márgenes apostando a promociones, cuotas y estrategias digitales para atraer a un consumidor cada vez más selectivo.