El riesgo país tocó un mínimo en nueve meses

Los mercados siguen este viernes con señales positivas ante la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas. El índice S&P Merval anotó una suba de 8% y supera los 3 millones de puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos. En Wall Street, las acciones argentinas trepan hasta 13%.

En la bolsa local, para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al 9 de enero, cuando se ubicó en 2.843.736 puntos. Medido en dólares, el S&P Merval, ganaba más de 7,1% en la última rueda de octubre.

En tanto, el riesgo país -el indicador que mide la confianza de los inversores registra su nivel más bajo desde febrero-, toca las 660 unidades.

Las acciones argentinas en Wall Street operan en verde. Los papeles que lideran las mejoras son: Banco Supervielle (13,4%); Central Puerto (11,4%) y Edenor (10,9%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial opera a $1475 para la venta en el Banco Nación (BNA); mientras que el mayorista se ubica en $1445. Por su parte, el dólar MEP se negocia a $1482,47 y el CCL a $1499,64.

El Banco Central (BCRA) aprobó una normativa para impulsar la liquidez de las entidades financieras y alentar a que bajen las tasas de interés y se reactive el crédito.

De acuerdo a la Comunicación “A” 8350, la entidad monetaria flexibilizó la gestión de los encajes bancarios, que pasarán a computarse de forma mensual desde el 1° de noviembre. De todas maneras, se mantiene la obligación de tener un piso del 95% del total.

Los encajes son la porción del efectivo mínimo que los bancos y las billeteras virtuales a través de los fondos money market deben mantener inmovilizados.

Después de julio, con el desarme de las LEFI y en medio de la suba del dólar, el BCRA empezó a elevar ese porcentaje para evitar que los pesos generen presión cambiaria y llevó los encajes al 53,5%.