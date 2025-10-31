viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El riesgo país tocó un mínimo en nueve meses

Junto a la baja del riesgo país, otros datos marcaron un gran día de Argentina en los mercados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los mercados siguen este viernes con señales positivas ante la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas. El índice S&P Merval anotó una suba de 8% y supera los 3 millones de puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos. En Wall Street, las acciones argentinas trepan hasta 13%.

Lee además
el riesgo pais supero los 1.500 puntos
Mercados

El Riesgo País superó los 1.500 puntos
Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria.
Desde su domicilio

Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei por la suba del dólar y el Riesgo País: qué le dedicó

En la bolsa local, para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al 9 de enero, cuando se ubicó en 2.843.736 puntos. Medido en dólares, el S&P Merval, ganaba más de 7,1% en la última rueda de octubre.

En tanto, el riesgo país -el indicador que mide la confianza de los inversores registra su nivel más bajo desde febrero-, toca las 660 unidades.

Las acciones argentinas en Wall Street operan en verde. Los papeles que lideran las mejoras son: Banco Supervielle (13,4%); Central Puerto (11,4%) y Edenor (10,9%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial opera a $1475 para la venta en el Banco Nación (BNA); mientras que el mayorista se ubica en $1445. Por su parte, el dólar MEP se negocia a $1482,47 y el CCL a $1499,64.

La señal del BCRA a los bancos para que mejoren su liquidez y bajen las tasas de interés

El Banco Central (BCRA) aprobó una normativa para impulsar la liquidez de las entidades financieras y alentar a que bajen las tasas de interés y se reactive el crédito.

De acuerdo a la Comunicación “A” 8350, la entidad monetaria flexibilizó la gestión de los encajes bancarios, que pasarán a computarse de forma mensual desde el 1° de noviembre. De todas maneras, se mantiene la obligación de tener un piso del 95% del total.

Los encajes son la porción del efectivo mínimo que los bancos y las billeteras virtuales a través de los fondos money market deben mantener inmovilizados.

Después de julio, con el desarme de las LEFI y en medio de la suba del dólar, el BCRA empezó a elevar ese porcentaje para evitar que los pesos generen presión cambiaria y llevó los encajes al 53,5%.

Seguí leyendo

JP Morgan dejará de medir el riesgo país de Argentina en tiempo real

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Hay "aroma navideño" en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

La euforia no se detienen en los mercados: trepan los bonos y las acciones tocan un récord

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Quién era Penélope, la Musa del Crimen asesinada en la operación contra el Comando Vermelho
Influencer

Quién era Penélope, la "Musa del Crimen" asesinada en la operación contra el Comando Vermelho

Te Puede Interesar

Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.
Por Twitter

Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

Mineras, bancos, aseguradoras y empresas industriales respaldan la Fiesta Nacional del Sol 2025, que logró un récord de auspiciantes y refuerza su perfil productivo.
Apoyo económico privado

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular
Tras las rejas

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.
En X

Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"