miércoles 1 de octubre 2025

Desde su domicilio

Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei por la suba del dólar y el Riesgo País: qué le dedicó

La expresidenta criticó otra vez al actual mandatario a través de sus redes sociales con un irónico posteó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cruzar este miércoles a Javier Milei por la crisis financiera, y a través de sus redes sociales advirtió: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás".

"¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…", apuntó la exmandataria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1973389277028360357&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Clarín

Temas
