Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei por la suba del dólar y el Riesgo País: qué le dedicó

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cruzar este miércoles a Javier Milei por la crisis financiera, y a través de sus redes sociales advirtió: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás".
La expresidenta criticó otra vez al actual mandatario a través de sus redes sociales con un irónico posteó.
"¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…", apuntó la exmandataria.
FUENTE: Clarín