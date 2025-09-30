martes 30 de septiembre 2025

Encuentro

Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en Olivos

El titular del PRO volvió a conversar con el presidente Javier Milei tras un año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos. “Es bueno haber retomado el diálogo después de un año", escribió en sus redes sociales.

El líder del PRO contó que tuvo una extensa reunión con el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según comentó Macri en un posteo de X, hablaron acerca de la situación del país y de “encontrar oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante", escribió Mauricio Macri en X.

El Presidente se había contactado con el exmandatario en los últimos días, luego del pedido de la administración de Donald Trump para que el Gobierno retome el vínculo con los aliados y afiance la estabilidad política. La intención del oficialismo es lograr que el expresidente dé una señal de apoyo en las provincias y también “ordene a su gente en el Congreso”.

Qué dijo Javier Milei acerca de la reunión con Mauricio Mari

Previo al mensaje de Mauricio Macri, el Presidente contó que retomó el diálogo con el líder del PRO.

“Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento en donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo. Así es que estamos trabajando en recomponer el diálogo“, relató Javier Milei este martes en una entrevista televisva con Antonio Laje.

El jefe de Estado aseguró que su relación con el expresidente es buena y afirmó que durante un año no hablaron.

“La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien, es cierto que, durante casi un año, no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, es más, estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Así que estamos avanzando“, comentó Milei.

