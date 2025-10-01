Abrupto final de la comisión de Presupuesto, ante el reclamo del FIT por la intercepción a la flotilla que iba con alimentos a Gaza

Restaban aún 25 minutos para que la reunión culminara, pero el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, decidió irse antes y la segunda reunión informativa sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados se dio por terminada. Sucedió que las diputadas del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll y Mercedes de Mendieta, reclamaron por la detención de la Flotilla Global Sumud en las costas de Gaza y todo se desmadró.

Después de una intervención de 90 minutos del funcionario, el único diputado que pudo hacer preguntas fue el radical Martín Tetaz. Cuando llegó el turno de Unión por la Patria, Carlos Heller , vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le cedió la palabra a Mercedes de Mendieta de Izquierda Socialista quien irrumpió: “Está pasando algo muy importante mundialmente en este momento porque nos enteramos de que el ‘Estado sionista de Israel’ está interceptando la Flotilla Global Sumud que se encontraba a 30 millas náuticas de Gaza llevando ayuda humanitaria”.

Mientras la legisladora del FIT convocaba a una marcha para esta tarde en Plaza de Mayo, desde el sector de diputados de La Libertad Avanza comenzaron a reprochar y abuchear a De Mendieta. José Luis Espert, en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le decía “suficiente” y procedió a cortarle el micrófono. La respuesta de la diputada con ayuda de Ripoll el grito de “cómplices del genocidio”.

Ya fuera de micrófono, Vilma Ripoll empezó una fuerte discusión con Nadia Márquez de La Libertad Avanza, quien gritaba que “a nadie le importa”. Acto seguido, la legisladora del MST le contestó “a vos no te importa, pero a mi si y a mi compañera la secuestró un barco israelí”.

En paralelo, Carlos Guberman, Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Claudia Balestrini (subsecretaria de Ingresos Públicos) comenzaron a levantar sus pertenencias del estrado principal de la Sala del segundo piso del Anexo C y emprendieron la retirada. Un enojado Espert comenzó a reprocharle a la diputada del Frente de Izquierda que “los secretarios se retiran… esto es lo que ha logrado diputada Ripoll en una discusión de Presupuesto y Hacienda. Una vergüenza”.

Sin posibilidad de que los funcionarios completasen los 25 minutos restantes, Espert dio por terminada la reunión y los integrantes de Unión por la Patria no pudieron emitir preguntas. Cabe recordar que el horario tope del encuentro era hasta las 17 porque los funcionarios debía asistir a la celebración del Yom Kipur 2025.

Al término de la reunión de Presupuesto, los exdiputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman, integrantes de PTS, confirmaron que la legisladora porteña Celeste Fierro se encuentra dentro de la Flotilla Global Sumud interceptada por autoridades israelíes.