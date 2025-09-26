viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deporte y política

La Federación Turca de fútbol pidió que se expulse a Israel de la UEFA y de la FIFA

La política se metió de lleno en el fútbol mundial, y la condena a Israel por sus ataques a Gaza llegó a los escritorios de la FIFA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Federación Turca de Fútbol ha solicitado formalmente a la FIFA y a la UEFA la exclusión de Israel de todas las competencias internacionales, abarcando tanto a selecciones nacionales como a clubes. Esta acción se inserta directamente en el contexto de la creciente condena internacional por las acciones en Gaza.

Lee además
historico: otros paises se suman a francia y reconoceran al estado palestino; israel amenaza con extender la ocupacion
ONU

Histórico: otros países se suman a Francia y reconocerán al Estado Palestino; Israel amenaza con extender la ocupación
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, muestra a la sala un mapa que utilizó el año pasado.   
Polémica comparecencia

Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU: "Israel debe terminar su trabajo en Gaza"

Fundamento del Reclamo y Condena Internacional

La solicitud, formalizada por el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, se apoya en un informe de Naciones Unidas que acusó a Israel de genocidio en Gaza y recomendó su suspensión del fútbol internacional.

Turquía ha condenado enérgicamente la situación, calificándola de "ilegal," "inhumana e inaceptable". Haciosmanoglu criticó el prolongado silencio de las instituciones del fútbol y del mundo del deporte, a pesar de que estas se presentan como defensoras de los valores cívicos y la paz. La federación turca señaló que el deporte no puede guardar silencio ante la gravedad de la situación.

Presión y Reacción de los Organismos Deportivos

Como resultado de esta presión, la UEFA convocó una votación de emergencia para la próxima semana, donde podría debatirse la eventual suspensión de Israel de sus torneos.

Turquía reclama que se aplique el mismo estándar utilizado en 2022 con Rusia, cuando fue sancionada tras la invasión a Ucrania. Este antecedente ruso ejerce presión sobre las federaciones. Sin embargo, la resolución es compleja debido a que el peso político y económico de Israel dificulta una resolución inmediata.

Expertos de la ONU han advertido que el fútbol no debe ser indiferente, aunque también aclararon que los jugadores no deben ser castigados por su nacionalidad.

Consecuencias de una Posible Exclusión

Una eventual exclusión impactaría severamente al fútbol israelí, que compite en Europa desde 1991 y obtuvo membresía plena en 1994. Clubes como el Maccabi Tel Aviv se verían afectados en la Europa League, y partidos ya programados, como el Noruega-Israel del 11 de octubre, se comprometerían.

La Asociación de Fútbol de Israel ha descartado un riesgo inmediato de sanción, asegurando que la selección se mantiene enfocada en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y que no ha recibido notificación oficial de la UEFA.

Búsqueda de Apoyos

Actualmente, Turquía lidera la búsqueda de apoyos entre las federaciones. Para que una exclusión sea habilitada, varias federaciones nacionales deben expresar su negativa a enfrentar equipos israelíes.

La presión política internacional se ha manifestado con fuerza: España anticipó que podría impedir la participación de su selección si no se impone una sanción. Además, en Noruega se esperan protestas si Israel sigue en competencia.

La FIFA y la UEFA aún no han anunciado medidas concretas, y las próximas reuniones de ambos organismos serán cruciales para definir si la presión política se traduce finalmente en sanciones deportivas

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, muestra a la sala un mapa que utilizó el año pasado.   
Polémica comparecencia

Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU: "Israel debe terminar su trabajo en Gaza"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Te Puede Interesar

Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Por Elizabeth Pérez
La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado
Comunicado

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso video
Tiempo pregunta

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas
Repercusiones

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas
Contra las cuerdas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas