La Federación Turca de fútbol pidió que se expulse a Israel de la UEFA y de la FIFA

La Federación Turca de Fútbol ha solicitado formalmente a la FIFA y a la UEFA la exclusión de Israel de todas las competencias internacionales, abarcando tanto a selecciones nacionales como a clubes. Esta acción se inserta directamente en el contexto de la creciente condena internacional por las acciones en Gaza.

La solicitud, formalizada por el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu , se apoya en un informe de Naciones Unidas que acusó a Israel de genocidio en Gaza y recomendó su suspensión del fútbol internacional.

Turquía ha condenado enérgicamente la situación, calificándola de "ilegal," "inhumana e inaceptable". Haciosmanoglu criticó el prolongado silencio de las instituciones del fútbol y del mundo del deporte, a pesar de que estas se presentan como defensoras de los valores cívicos y la paz. La federación turca señaló que el deporte no puede guardar silencio ante la gravedad de la situación.

Presión y Reacción de los Organismos Deportivos

Como resultado de esta presión, la UEFA convocó una votación de emergencia para la próxima semana, donde podría debatirse la eventual suspensión de Israel de sus torneos.

Turquía reclama que se aplique el mismo estándar utilizado en 2022 con Rusia, cuando fue sancionada tras la invasión a Ucrania. Este antecedente ruso ejerce presión sobre las federaciones. Sin embargo, la resolución es compleja debido a que el peso político y económico de Israel dificulta una resolución inmediata.

Expertos de la ONU han advertido que el fútbol no debe ser indiferente, aunque también aclararon que los jugadores no deben ser castigados por su nacionalidad.

Consecuencias de una Posible Exclusión

Una eventual exclusión impactaría severamente al fútbol israelí, que compite en Europa desde 1991 y obtuvo membresía plena en 1994. Clubes como el Maccabi Tel Aviv se verían afectados en la Europa League, y partidos ya programados, como el Noruega-Israel del 11 de octubre, se comprometerían.

La Asociación de Fútbol de Israel ha descartado un riesgo inmediato de sanción, asegurando que la selección se mantiene enfocada en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y que no ha recibido notificación oficial de la UEFA.

Búsqueda de Apoyos

Actualmente, Turquía lidera la búsqueda de apoyos entre las federaciones. Para que una exclusión sea habilitada, varias federaciones nacionales deben expresar su negativa a enfrentar equipos israelíes.

La presión política internacional se ha manifestado con fuerza: España anticipó que podría impedir la participación de su selección si no se impone una sanción. Además, en Noruega se esperan protestas si Israel sigue en competencia.

La FIFA y la UEFA aún no han anunciado medidas concretas, y las próximas reuniones de ambos organismos serán cruciales para definir si la presión política se traduce finalmente en sanciones deportivas