martes 23 de septiembre 2025

ONU: Gabriel Boric pidió justicia para Netanyahu por el "genocidio" en Gaza

El presidente chileno Gabriel Boric se pronunció claramente sobre el conflicto en Medio Oriente; y propuso a Michelle Bachelet como Secretaria General de las Naciones Unidas por una cuestión de género, y porque "es el tiempo de América Latina y el Caribe".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Chile, Gabriel Boric, utilizó su último discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para emitir una contundente condena a la ofensiva israelí sobre Gaza, catalogando las acciones como un "genocidio contra el pueblo palestino".

En una intervención que resonó internacionalmente, el mandatario chileno exigió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sea enjuiciado y enfrente a la justicia internacional.

Llamado a la justicia internacional por Gaza

Boric lamentó que miles de personas estén siendo asesinadas "solo por ser palestinos". El presidente chileno llegó a comparar la situación actual en Gaza con la persecución histórica sufrida por millones de judíos durante el Holocausto.

El mandatario subrayó que la crisis en Gaza no es solo un conflicto regional, sino "una crisis global porque es una crisis de la humanidad".

Aun cuando exigió justicia, Boric remarcó que la situación debe resolverse en el ámbito legal y no mediante actos de odio. Específicamente, sostuvo que no desea ver a Netanyahu "destrozado por un misil junto a su familia", sino verlo "enfrentado a la justicia internacional”. Enfatizó que "resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida".

Postulación femenina y equilibrio regional en la ONU

Además de su firme postura respecto a la crisis en Oriente Medio, el presidente Boric aprovechó el foro internacional para anunciar formalmente la postulación de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU. Boric describió a Bachelet como "una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global".

La candidatura busca corregir el "desequilibrio histórico de género" en las Naciones Unidas, dado que "nunca un secretario general ha sido mujer" en sus 80 años de historia. Según Boric, una mujer al mando no solo es un símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer "puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado".

Boric destacó la extensa experiencia de la exmandataria socialista, quien fue la primera mujer presidenta de Chile (gobernando en dos períodos: 2006-2010 y 2014-2018). A nivel internacional, Bachelet cuenta con una vasta trayectoria que incluye haber sido directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU (2010-2013), además de haber fungido como alta comisionada del organismo para los derechos humanos (2018-2022).

El presidente chileno encomió las cualidades de Bachelet, señalando que su trayectoria combina la "empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”.

El tiempo de América Latina y el Caribe

Boric también defendió la necesidad de respetar el equilibrio regional en este proceso de selección. Argumentó que "Este es el tiempo de América Latina y del Caribe".

El mandatario enfatizó el papel crucial de la región en un escenario global marcado por conflictos y crisis climáticas y humanitarias. Boric describió a América Latina como "una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación".

El diplomático portugués António Guterres dejará la Secretaría General de la ONU en diciembre de 2026. La secretaría general rota entre continentes, y el próximo turno podría corresponder a Latinoamérica. Además de Bachelet, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, también ha confirmado su candidatura

