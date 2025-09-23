ONU: Trump reclamó el nobel de la Paz, y afirmó que llevó a EEUU a su "edad de oro"

El presidente Donald Trump ofreció este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas una de las exposiciones más claras y directas de su visión ideológica del mundo, un discurso que sus críticos calificaron de "trumpismo desquiciado" y sus seguidores de "trumpismo sin tapujos". Durante casi una hora, Trump recorrió el mundo apuntando contra sus oponentes, sus ideas y el concepto mismo del multilateralismo.

La intervención estuvo marcada por el enzalzamiento de su propia gestión , las fuertes críticas dirigidas a sus aliados europeos y a las políticas globales , y un marcado menosprecio hacia la labor de la propia ONU .

El Elogio de la Gestión Propia y el Éxito como Pacificador

Trump inició su discurso elogiando a Estados Unidos, declarando que el país estaba viviendo una edad de oro. Central a su auto-alabanza fue la reiteración de su controvertida afirmación de haber puesto fin a siete guerras “interminables”. El presidente repitió que esta labor merecía el Premio Nobel de la Paz.

Afirmó ser un solucionador de conflictos mundiales, destacando intervenciones en diversos puntos calientes, aunque su papel en muchos de estos casos sigue siendo controvertido o ambiguo. Entre las mediaciones que se atribuyó se encuentran:

Armenia y Azerbaiyán: Reunió a los líderes para firmar una declaración conjunta para poner fin al conflicto, aunque solo fue un compromiso y no un acuerdo de paz, y las tensiones fronterizas persisten.

Reunió a los líderes para firmar una declaración conjunta para poner fin al conflicto, aunque solo fue un compromiso y no un acuerdo de paz, y las tensiones fronterizas persisten. República Democrática del Congo y Ruanda: Calificó el acuerdo firmado en Washington de "triunfo glorioso", a pesar de que las conversaciones integrales posteriores han fracasado y los combates mortíferos han continuado.

Calificó el acuerdo firmado en Washington de "triunfo glorioso", a pesar de que las conversaciones integrales posteriores han fracasado y los combates mortíferos han continuado. Kosovo y Serbia: Firmaron un acuerdo para buscar un compromiso económico en 2020, si bien aún no existe un acuerdo de paz que resuelva la disputa por el estatus de Kosovo.

Firmaron un acuerdo para buscar un compromiso económico en 2020, si bien aún no existe un acuerdo de paz que resuelva la disputa por el estatus de Kosovo. India y Pakistán: Se atribuyó el mérito de mediar en un conflicto militar, aunque India sostiene que negoció directamente el alto al fuego con Pakistán.

Críticas directas y duras contra Naciones Unidas

Trump arremetió de manera contundente contra sus anfitriones, cuestionando directamente la funcionalidad y el propósito de la organización.

El presidente lamentó haber tenido que intervenir en conflictos globales en lugar de que lo hicieran las Naciones Unidas, asegurando que el organismo "ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos".

Cuestionó abiertamente: “¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas?”. Su crítica se centró en la ineficacia percibida del organismo, declarando que lo único que hacía la institución era “escribir una carta con palabras muy duras y luego nunca hace seguimiento de esa carta”. Subrayó que las "palabras vacías" no logran poner fin a las guerras.

Adicionalmente, Trump criticó a la ONU por proporcionar ayuda a solicitantes de asilo que buscan ingresar a Estados Unidos, afirmando: "Se supone que la ONU debe detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas".

Algunos analistas coinciden en cuestionar la eficacia de la ONU, señalando el estancamiento del Consejo de Seguridad y la burocracia. Sin embargo, la postura de Trump refleja su convicción de que las crisis globales se resuelven mejor mediante el diálogo entre hombres poderosos en lugar de recurrir a organismos multilaterales. Bajo su mandato, Estados Unidos ha retirado gran parte de su financiación a la ONU, forzando recortes en la labor humanitaria global.

La ofensiva ideológica: Críticas contra Europa y el globalismo

El presidente Trump reservó algunas de sus críticas más severas para sus aliados europeos, a quienes atacó por sus políticas de energías renovables y por abrir sus fronteras a la migración.

Trump afirmó que Europa estaba "en serios problemas" y había sido "invadida por una fuerza de inmigrantes ilegales como nunca antes se había visto". Advirtió que la migración y las "ideas suicidas sobre la energía serán la muerte de Europa occidental". También expresó que estaba "destrozando su patrimonio" al buscar ser "políticamente correctos". Esta crítica lleva un matiz cultural, centrada en la amenaza a la herencia europea y la importancia de "proteger la libertad religiosa," específicamente el cristianismo, que calificó como "la religión más perseguida del planeta en la actualidad".

En cuanto a la política climática, calificó el cambio climático como "la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo". Acusó a los países europeos de cargar con altos costos energéticos debido a la energía verde, y advirtió específicamente al gobierno de Reino Unido que "si no se alejan de la estafa de la energía verde, su país fracasará".

Respecto a la guerra en Ucrania, Trump advirtió que la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin al conflicto "no estaba dando una buena imagen de Rusia" y amenazó con imponer "una ronda muy fuerte de aranceles poderosos". Más tarde, se refirió a Rusia como un "tigre de papel" y no como una "potencia militar real".

El discurso de Trump fue en esencia "una defensa de Estados Unidos y del Estado-nación, un ataque al multilateralismo y al globalismo". En un momento cumbre de confrontación, le dijo a los líderes mundiales: "Soy muy bueno en esto... Sus países se están yendo al infierno". A diferencia de discursos anteriores en la ONU donde la audiencia se rió de sus afirmaciones, esta vez, los asistentes escucharon en gran parte en silencio.