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Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura

En medio del debate por el endeudamiento de hasta 600 millones de dólares, jefes comunales del PJ llegaron a la Legislatura para interiorizarse sobre los alcances del proyecto impulsado por el Gobierno provincial.

Por Ana Paula Gremoliche
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Mientras la Cámara de Diputados debate este jueves la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan, un grupo de intendentes peronistas se hizo presente en el recinto para seguir de cerca la discusión y reclamar mayores precisiones sobre la iniciativa.

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Se trata de Fabio Aballay (Pocito), Daniela Rodríguez (Chimbas), Romina Rosas (Caucete), José Castro (Angaco), Sebastián Carbajal (Calingasta), David Domínguez (Ullum) y Analía Becerra (San Martín), quienes llegaron a la Legislatura en medio del tratamiento del proyecto que autoriza a la Provincia a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras estratégicas en materia vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

La iniciativa impulsada por la gestión de Marcelo Orrego también contempla la posibilidad de acceder a empréstitos y emitir bonos para financiar un ambicioso plan de infraestructura pública.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, explicó los motivos de la presencia de los jefes comunales peronistas en la Cámara.

“Venimos a interiorizarnos en esta información porque es un endeudamiento en el que no estamos en desacuerdo, pero no nos cierra la falta de información”, sostuvo.

La dirigente agregó que el planteo no pasa por cuestionar la necesidad de realizar obras, sino por conocer en detalle las condiciones del financiamiento. “Todos los intendentes queremos que nuestra provincia crezca, pero con información”, remarcó.

La presencia de los intendentes se dio apenas horas después de que el Partido Justicialista de San Juan difundiera un comunicado en el que fijó postura sobre la normativa.

En ese documento, el PJ aclaró que no se opone a la obra pública ni al financiamiento para el desarrollo, y reivindicó la inversión estatal como una herramienta clave para generar empleo, mejorar la infraestructura y potenciar el crecimiento económico y social de la provincia.

Sin embargo, los dirigentes peronistas expresaron preocupación por la falta de precisiones sobre aspectos centrales del eventual endeudamiento, como las tasas de interés, los plazos de amortización y el impacto que podría tener sobre las finanzas provinciales en los próximos años.

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