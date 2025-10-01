Diputado sorprendió a Espert con una remera llena de ironía

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón volvió hoy a dar la nota al recibir al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, con una remera con un motivo diseñado por la ocasión, con la leyenda “Narco Airlines ” como título.

La prenda utiliza la tipografía y la estética del clásico videojuego de acción Grand Theft Auto con una fotografía estampada en el centro que muestra al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza junto al empresario norteamericano detenido por narcotráfico y fraude Fred Machado.

La remera que llevó el Diputado @EstebanPaulon a la Comisión de Presupuesto que preside @jlespert, con la estética de Grand theft auto, la frase NarcoAerolíneas, la foto de Espert con el avión del narco Fred Machado, y los U$200mil que este aportó a la campaña. pic.twitter.com/lmmuwLLeRn — Pablo Rizzi (@Budijoly) October 1, 2025

“Misión: Narco Airlines, camino a la libertad” es el título completo del “videojuego” que simula la remera, que en la parte inferior de la estampa exhibe una cifra de 200 mil dólares, que es el monto que de acuerdo a la Justicia de Texas Machado le habría transferido a Espert como parte de pago en una compleja trama de financiamiento político ilegal y lavado de dinero.

Pero además, la foto utilizada por el diputado socialista en su remera muestra a Espert y a Machado en una pista de aterrizaje, delante del avión privado propiedad del empresario narco donde el propio libertario confesó haber viajado en 2019 para la presentación de un libro de su autoría en Viedma.

Paulón se caracteriza por utilizar el recurso creativo de las remeras estampadas para dar mensajes irónicos con efectos políticos, como cuando exhibió la consigna “corrupto o estúpido” para referirse a la responsabilidad del presidente Javier Milei en el escándalo Libra, parafraseando a la ex canciller Diana Mondino.