Elecciones 2025: las lapiceras para votar son indelebles y de la marca Ezco, no Filgo

A un mes de las elecciones legislativas nacionales, circulan en redes sociales imágenes de lapiceras borrables de la marca Filgo, acompañadas de alertas que aseguran que su uso podría permitir manipular los votos. Sin embargo, esto es falso: las biromes que se entregarán en las mesas son indelebles y de la marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En los comicios del 26 de octubre, los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP), donde se marca la elección con lapicera en los casilleros correspondientes a cada categoría. La normativa establece que los bolígrafos deben ser de tinta permanente e indeleble, con punta de acero de trazo grueso y color negro intenso, garantizando que la marca no pueda borrarse ni alterarse.

La licitación oficial, aprobada el 3 de julio de 2025 por la Jefatura de Gabinete, incluyó la compra de 145.000 conjuntos de útiles para las mesas de votación, adjudicados a la empresa Sellos Online SRL por $2.594 millones. Cada conjunto contiene ocho lapiceras tipo BIC o similares, descartables, de primera calidad y con la inscripción “ELECCIONES ARGENTINAS”.

Un video publicado por la CNE el 26 de septiembre muestra claramente los bolígrafos que se entregarán a los presidentes de mesa, marca Ezco, confirmando que no se utilizarán las Filgo virales. Desde el organismo también recomendaron a los votantes que, aunque pueden llevar su propia lapicera, es preferible utilizar la provista en la mesa para garantizar la validez del voto.

La circulación de imágenes de bolígrafos borrables y mensajes de alerta en X, Facebook, Instagram y Threads generó confusión, pero la normativa y la compra oficial aseguran que los votos emitidos con estas lapiceras no podrán ser modificados.