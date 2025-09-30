miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información

Elecciones 2025: las lapiceras para votar son indelebles y de la marca Ezco, no Filgo

Para las elecciones legislativas de octubre de 2025, las lapiceras que se entregarán en las mesas son indelebles y de la marca Ezco, desmintiendo rumores virales sobre bolígrafos borrables de Filgo que podrían alterar los votos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-30 at 10.56.49 PM

A un mes de las elecciones legislativas nacionales, circulan en redes sociales imágenes de lapiceras borrables de la marca Filgo, acompañadas de alertas que aseguran que su uso podría permitir manipular los votos. Sin embargo, esto es falso: las biromes que se entregarán en las mesas son indelebles y de la marca Ezco, según confirmó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Lee además
senado confirmo la sesion del jueves para tratar vetos sobre emergencia pediatrica y universidades
Debate

Senado confirmó la sesión del jueves para tratar vetos sobre emergencia pediátrica y universidades
mauricio macri confirmo que se reunio con javier milei en olivos
Encuentro

Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en Olivos

En los comicios del 26 de octubre, los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP), donde se marca la elección con lapicera en los casilleros correspondientes a cada categoría. La normativa establece que los bolígrafos deben ser de tinta permanente e indeleble, con punta de acero de trazo grueso y color negro intenso, garantizando que la marca no pueda borrarse ni alterarse.

La licitación oficial, aprobada el 3 de julio de 2025 por la Jefatura de Gabinete, incluyó la compra de 145.000 conjuntos de útiles para las mesas de votación, adjudicados a la empresa Sellos Online SRL por $2.594 millones. Cada conjunto contiene ocho lapiceras tipo BIC o similares, descartables, de primera calidad y con la inscripción “ELECCIONES ARGENTINAS”.

Un video publicado por la CNE el 26 de septiembre muestra claramente los bolígrafos que se entregarán a los presidentes de mesa, marca Ezco, confirmando que no se utilizarán las Filgo virales. Desde el organismo también recomendaron a los votantes que, aunque pueden llevar su propia lapicera, es preferible utilizar la provista en la mesa para garantizar la validez del voto.

La circulación de imágenes de bolígrafos borrables y mensajes de alerta en X, Facebook, Instagram y Threads generó confusión, pero la normativa y la compra oficial aseguran que los votos emitidos con estas lapiceras no podrán ser modificados.

Temas
Seguí leyendo

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

Milei, a un mes de las elecciones: "Hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza"

Quién es Fred Machado, el narcotraficante al que relacionan con José Luis Espert

Por decreto, Javier Milei autorizó el ingreso de tropas norteamericanas a la Argentina

Estafa Libra: Karina Milei volvió a faltar a la convocatoria de Diputados

El Riesgo País, por arriba de los 1.200 puntos

Billeteras virtuales suspendieron la venta de dólar oficial

Presentaron un proyecto para echar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por decreto, javier milei autorizo el ingreso de tropas norteamericanas a la argentina
DNU

Por decreto, Javier Milei autorizó el ingreso de tropas norteamericanas a la Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio
Más de 115 kilos de marihuana

La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio

Video: un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son dos cuadras de polvo y el nombre que le llamó la atención
En las redes

Video: un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son "dos cuadras de polvo" y el nombre que le llamó la atención

Te Puede Interesar

Antonio El Ratón Sandovares, el sospechoso.
Pelea familiar

Es manco y lo acusan de casi matar a su tío a pedradas en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan recibirá octubre con chaparrones, lloviznas y fuertes ráfagas de viento
Tiempo

San Juan recibirá octubre con chaparrones, lloviznas y fuertes ráfagas de viento

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

La única foto del avión americano.
Sorpresa en El Leoncito

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000