Declaraciones

Milei, a un mes de las elecciones: "Hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza"

El presidente dio una entrevista en su visita a Ushuaia, en la que dio un repaso de la situación económica nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-30 at 9.15.50 PM

Durante su visita a Ushuaia, el presidente Javier Milei habló sobre los avances del Gobierno en la reducción de la pobreza en Argentina y destacó los desafíos que aún enfrenta el país. Según el mandatario, cuando asumió el Gobierno, la economía argentina se encontraba en una situación crítica: “No partimos de Suiza, partimos de una economía que iba camino a convertirse en Venezuela”, afirmó.

Milei subrayó que desde la gestión actual se logró reducir la pobreza de 57% a 31% y la indigencia a la mitad, con 6 millones de personas menos en esa condición. “Ahora, ¿usted me va a decir que es mejor tener 12 millones de pobres más o 12 millones de pobres menos? Sacamos 12 millones de personas de la pobreza. ¿Usted qué prefiere: vivir con 6 millones más de indigentes o con 6 millones menos? Nosotros sacamos 6 millones de personas de la indigencia”, enfatizó el presidente.

El mandatario vinculó la mejora de estos indicadores con la política económica del Gobierno, basada en la reducción de la presión fiscal y la generación de inversión. “El problema de la desocupación se arregla como se arregla en todos los lugares del mundo: con inversión y mercados laborales flexibles”, explicó, al tiempo que destacó programas como el RIGI, que según dijo, ya moviliza miles de millones de dólares en inversión productiva.

En su discurso, Milei insistió en que los resultados económicos positivos son parte de un modelo de “libertad y progreso” y que el desafío actual es consolidar estos logros. “No hemos terminado, queda muchísimo por hacer, pero los primeros resultados están demostrando que vamos por el lugar correcto”, afirmó.

