miércoles 24 de septiembre 2025

Coletazos

Con Trump y Milei: ¿peligra o no el radiotelescopio chino para San Juan?

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Jorge Castro, habló de la situación de incertidumbre. Aseguró que no existe información oficial sobre una posible cancelación del proyecto. Sin embargo, admitió que hay demoras que no pueden manejar desde la Universidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El radiotelescopio que construye San Juan junto a China en la zona de El Leoncito, Calingasta, se proyecta como el más grande de Sudamérica.

En medio de versiones periodísticas que salieron desde Buenos Aires en las últimas horas en el marco del nuevo alineamiento del Gobierno Nacional con Estados Unidos, crece la incertidumbre sobre el futuro del radiotelescopio chino que se instala en Barreal, San Juan. Pese a que el proyecto sigue en marcha y recientemente llegaron al país partes del equipo, un convenio clave aún no ha sido firmado por la Nación y las dudas siguen.

Si bien tanto el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent como el ministro de Economía Luis Caputo dijeron que no habrá condicionamientos para el megapréstamo de Estados Unidos a Argentina, se especula con que la gestión de Javier Milei deberá hacer algunas concesiones. Y uno de los puntos más importantes que surgen extraoficialmente es que se revisarán algunos acuerdos o instalaciones de China en territorio argentino. En ese abanico entrarían la base china en Neuquén y el radiotelescopio que se está terminando de instalar en San Juan.

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Jorge Castro, habló de la situación este martes. Aseguró que no existe información oficial sobre una posible cancelación del proyecto. Sin embargo, admitió que hay demoras y factores externos que exceden el control de la universidad. "Esperemos que no peligre. Ayer han estado circulando algunas versiones pero oficialmente nosotros no tenemos ninguna información sobre cancelación del proyecto o algo similar", afirmó Castro en diálogo con Radio Sarmiento.

El decano destacó la larga trayectoria de cooperación con China. "Este es un proyecto, lo hemos dicho muchísimas veces, de carácter absolutamente científico, y es un proyecto más de los que hemos llevado a cabo desde hace más de 30 años con China", explicó. Dijo que "no habría problemas para que esto pueda pueda continuar".

Piezas en la aduana y un convenio demorado

Un hecho concreto que muestra avances del proyecto es la reciente llegada de componentes del telescopio a un puerto en Buenos Aires. Castro dijo que las partes "están todavía en el puerto esperando la autorización definitiva de la aduana para poder traerlos para acá". Aseguró que tienen "absolutamente todo en orden" y que creen que no habrá problemas para que lleguen a su destino final en San Juan.

A pesar de este avance, el decano reconoció que "el convenio que nosotros estamos trabajando todavía no está firmado", y que su esperanza de que lo firmen todas las partes, "especialmente la gente de Nación". Consultado sobre si el proyecto se detuvo, fue contundente: "No, en absoluto. Con lo cual para la Universidad el proyecto sigue en marcha". Aun así, dijo que "por supuesto que nos gustaría que fuera todo más ágil, más dinámico, pero lamentablemente hay situaciones que no dependen de nosotros".

En la construcción del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART) intervienen el NAOC (Observatorio Astronómico Nacional de China), que depende del CASS (Academia China de Ciencias Sociales), el Gobierno de la Provincia de San Juan; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de San Juan; instituciones que aportaron los fondos para que la obra se concrete.

La sombra del acuerdo Milei y Trump

El principal temor en la UNSJ está en que el acercamiento del gobierno argentino a Estados Unidos pueda perjudicar la iniciativa. Sobre esto, el decano sostuvo "Yo espero que no, que se sepa separar las cosas". Aunque manifestó sus diferencias con las políticas del gobierno de Milei, reconoció que se entra en una dimensión de acuerdos entre países de los cuales "nadie se va a enterar por muchos años". Planteó la necesidad de que estos acuerdos "no involucren a proyectos como el nuestro, que también hace a las ciencias, a las ciencias argentinas en particular".

Ante la hipótesis de que Nación, a través del CONICET, desista de firmar la renovación del convenio, Castro señaló que aún no hay una comunicación oficial al respecto. Aclaró que, si bien lo ideal es que el máximo organismo científico del país participe, la UNSJ tiene la capacidad de mantener convenios bilaterales de forma independiente. "La universidad, en uso de sus atribuciones, tiene decenas y decenas de convenios realizados de manera bilateral con muchísimos países e instituciones científicas del mundo. Este sería uno más", concluyó, dejando la puerta abierta a continuar el proyecto incluso sin el aval nacional.

Por el momento, la realidad oficial es que "el proyecto y el desarrollo del radio telescopio en San Juan continúa". Se espera que con la llegada de las últimas piezas, el instrumento esté funcionando el próximo año.

