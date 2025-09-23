martes 23 de septiembre 2025

Impacto local

Tras la reunión con Trump, un medio nacional aseguró que Milei dará de baja el Radiotelescopio chino de Calingasta

El proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), instalado en Barreal, podría cancelarse como parte del acercamiento estratégico y militar de Milei con Estados Unidos, pese a que la Universidad Nacional de San Juan ya recibió las piezas necesarias para finalizar su montaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La reunión entre Milei y Trump, realizada la semana pasada, tuvo como eje la posible presencia militar estadounidense en el país y la obtención de ayuda financiera para cubrir compromisos de deuda de 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio. No hubo anuncios concretos, pero los equipos técnicos del ministro de Economía, Luis Caputo, continuarán con las reuniones con funcionarios del Tesoro estadounidense para definir los detalles de un eventual desembolso mediante canje de monedas.

En este contexto, TN asegura que uno de los puntos clave de la administración estadounidense sería cancelar el swap con China y, en consecuencia, dar de baja el CART. La antena, con un diámetro de 40 metros, fue instalada en San Juan en colaboración con la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET, el Observatorio Astronómico Nacional de China y el Observatorio Félix Aguilar.

image
Fragmento de la nota de TN, sobre el acuerdo Milei-Trump que afectar&iacute;a al Radiotelescopio Chino.

Fragmento de la nota de TN, sobre el acuerdo Milei-Trump que afectaría al Radiotelescopio Chino.

A pesar de la cercanía de la medida, el proyecto del radiotelescopio seguía avanzando en paralelo. La Universidad Nacional de San Juan confirmó que, recientemente, se renovó el convenio con China para finalizar la construcción y montaje de la antena. Las piezas electrónicas necesarias para el movimiento de la antena ya se encuentran en la Aduana y se está gestionando su traslado a Barreal. El retraso en su llegada se había debido, en parte, a la demora en la renovación del convenio que involucraba a Nación y al CONICET.

El Radiotelescopio CART, en desarrollo desde 2007, tiene como objetivo estudiar regiones de formación estelar y partículas magnéticas que emiten ondas de radio, además de aportar a la geodesia espacial, fundamental para misiones de observación y cálculo de trayectorias en el espacio. Investigadores del CONICET destacaron que permitirá localizar estrellas nacientes y estudiar fenómenos como agujeros negros antes de que la luz de hidrógeno sea detectable.

image
En los &uacute;ltimos d&iacute;as, se inform&oacute; que llegaron piezas desde China.

En los últimos días, se informó que llegaron piezas desde China.

El proyecto había recibido respaldo económico de la Academia de Ciencias de China, con aportes que superan los 3 millones de dólares destinados a obras civiles en el Observatorio Cesco, incluyendo salas de observación, centros astronómicos y hospedaje para científicos. Sin embargo, la eventual decisión de cancelarlo significaría un quiebre en la colaboración científica bilateral con China, dejando en suspenso las últimas etapas de montaje del CART.

Desde la UNSJ sostienen que la obra continúa con su cronograma interno, pero reconocen que la política exterior y los acuerdos internacionales podrían alterar los planes. El debate entre mantener la continuidad del radiotelescopio o priorizar la alianza militar con Estados Unidos abre un escenario de alta tensión entre ciencia, soberanía y geopolítica.

