martes 23 de septiembre 2025

En Estados Unidos

El mensaje de Trump para Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

Clara postura del norteamericano tras la reunión en Nueva York. El posteo alude a los comicios de 2027, en los cuales el Presidente argentino buscará la reelección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio otra muestra de fuerte respaldo a Javier Milei en el inicio de la reunión bilateral que mantienen ambos mandatarios en Nueva York. En el momento que comenzaba el encuentro, el mandatario difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.

El posteo alude a los comicios de 2027, en los cuales el presidente argentino buscará la reelección. Sin embargo, La Libertad Avanza tiene desafíos más cercanos: el próximo 26 de octubre se realizarán elecciones nacionales en Argentina para elegir diputados y senadores.

La alianza con los Estados Unidos se tornó un sostén fundamental para la Casa Rosada en las últimas horas. Luego de varios días de incertidumbre financiera por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro publicado ayer permitió que el dólar bajara 140 pesos, se recuperaran bonos y acciones, y hubiera un fuerte descenso del Riesgo País, que había llegado a orillar los 1500 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1970530817555284066&partner=&hide_thread=false

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, escribió Trump en la red social Truth, donde suele expresarse habitualmente.

Y continuó: “Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.

“Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, desarrolló.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!“, cerró.

La reunión en Nueva York

Javier Milei y Donald Trump se reunieron en la ONU para cerrar un voluminoso préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana que vence en los próximos quince meses y a su vez fortalecer las reservas del Banco Central.

El encuentro se demoró porque el líder republicano estaba reunido con António Guterres, secretario General de la ONU.

Un aspecto clave de esta alianza es la decisión bilateral de bloquear la ofensiva china en la región, que se apalanca en la iniciativa de la Ruta y de la Seda, en la concesión de créditos blandos, y en inversiones vinculadas a la tecnología, las comunicaciones y la minería.

El mandatario arribó de madrugada a New York acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Luis Petri, a cargo de la cartera de Defensa. El canciller Gerardo Werthein ya se encontraba en Manhattan.

Fuente: Infobae

Temas
