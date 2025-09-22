Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Un dolor de cabeza puede aparecer en cualquier momento del día y arruinar la rutina en cuestión de minutos. Aunque lo más común suele ser acudir a analgésicos, existen trucos naturales que ayudan a reducir las molestias sin necesidad de medicamentos.
Los aceites esenciales más efectivos contra el dolor de cabeza
Según la doctora estadounidense Debra Sullivan, estos aceites nunca deben aplicarse de manera directa en la piel, sino diluidos en aceites base como coco, almendras o jojoba. Los más recomendados son:
-
Aceite de romero: Analgésico y antiespasmódico, útil en masajes o baños relajantes.
-
Aceite de manzanilla: Con propiedades antiinflamatorias, combate cefaleas y favorece el sueño.
-
Aceite de menta: Su mentol relaja los músculos y es eficaz contra migrañas.
-
Aceite de lavanda: Reduce el estrés y calma el dolor de cabeza al ser inhalado o aplicado de forma diluida.
-
Aceite de eucalipto: Ideal para molestias asociadas a la congestión nasal, ya que despeja las vías respiratorias.
En conclusión, estos trucos caseros pueden ser una alternativa natural para aliviar el dolor de cabeza. Sin embargo, si las cefaleas son frecuentes o intensas, siempre es recomendable consultar con un médico.