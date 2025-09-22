Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Un dolor de cabeza puede aparecer en cualquier momento del día y arruinar la rutina en cuestión de minutos. Aunque lo más común suele ser acudir a analgésicos, existen trucos naturales que ayudan a reducir las molestias sin necesidad de medicamentos.

Gran susto Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Agendá Cuenta regresiva para el próximo feriado: cuánto falta para el fin de semana largo y cuántos quedan

Dormir bien : Un descanso reparador y en horarios regulares ayuda a prevenir episodios frecuentes.

Usar aceites esenciales : Aromas como la menta o la lavanda aplicados en las sienes o difundidos en el ambiente son un remedio natural efectivo.

Mantener una buena postura : Sentarse correctamente y evitar tensar el cuello reduce las probabilidades de dolor.

Evitar alimentos desencadenantes : Alcohol, cafeína o comidas muy saladas pueden generar cefaleas. Identificar y evitar los desencadenantes es fundamental.

Ejercicio físico suave : Caminar o estirarse ayuda a oxigenar el cuerpo y reducir la tensión muscular.

Ajustar el entorno : Descansar en un lugar oscuro, silencioso y sin pantallas puede acelerar el alivio.

Técnicas de relajación : Yoga, meditación o respiración profunda son aliados para reducir el estrés, uno de los principales disparadores del dolor de cabeza.

Hidratación constante : Muchas cefaleas se deben a la deshidratación. Tomar agua durante el día es clave para prevenirlas.

Masajes relajantes : Presionar suavemente las sienes, el cuero cabelludo, el cuello o los hombros puede mejorar la circulación y aliviar la tensión acumulada.

Colocar una toalla fría o caliente : Una toalla fría en la frente o en la nuca puede disminuir los dolores por tensión. El calor en la base del cráneo también ayuda a relajar los músculos.

Leé más: Los tres remedios caseros para eliminar las cucarachas de tu casa

Los aceites esenciales más efectivos contra el dolor de cabeza

Según la doctora estadounidense Debra Sullivan, estos aceites nunca deben aplicarse de manera directa en la piel, sino diluidos en aceites base como coco, almendras o jojoba. Los más recomendados son:

Aceite de romero : Analgésico y antiespasmódico, útil en masajes o baños relajantes.

Aceite de manzanilla : Con propiedades antiinflamatorias, combate cefaleas y favorece el sueño.

Aceite de menta : Su mentol relaja los músculos y es eficaz contra migrañas.

Aceite de lavanda : Reduce el estrés y calma el dolor de cabeza al ser inhalado o aplicado de forma diluida.

Aceite de eucalipto: Ideal para molestias asociadas a la congestión nasal, ya que despeja las vías respiratorias.

En conclusión, estos trucos caseros pueden ser una alternativa natural para aliviar el dolor de cabeza. Sin embargo, si las cefaleas son frecuentes o intensas, siempre es recomendable consultar con un médico.