lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información útil

Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

La cefalea afecta a millones de personas en el mundo. Existen métodos naturales y trucos que pueden ayudar a aliviarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Un dolor de cabeza puede aparecer en cualquier momento del día y arruinar la rutina en cuestión de minutos. Aunque lo más común suele ser acudir a analgésicos, existen trucos naturales que ayudan a reducir las molestias sin necesidad de medicamentos.

Lee además
cuenta regresiva para el proximo feriado: cuanto falta para el fin de semana largo y cuantos quedan
Agendá

Cuenta regresiva para el próximo feriado: cuánto falta para el fin de semana largo y cuántos quedan
un conocido influencer protagonizo un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate
Gran susto

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

  • Colocar una toalla fría o caliente: Una toalla fría en la frente o en la nuca puede disminuir los dolores por tensión. El calor en la base del cráneo también ayuda a relajar los músculos.

  • Masajes relajantes: Presionar suavemente las sienes, el cuero cabelludo, el cuello o los hombros puede mejorar la circulación y aliviar la tensión acumulada.

  • Hidratación constante: Muchas cefaleas se deben a la deshidratación. Tomar agua durante el día es clave para prevenirlas.

  • Técnicas de relajación: Yoga, meditación o respiración profunda son aliados para reducir el estrés, uno de los principales disparadores del dolor de cabeza.

  • Ajustar el entorno: Descansar en un lugar oscuro, silencioso y sin pantallas puede acelerar el alivio.

  • Ejercicio físico suave: Caminar o estirarse ayuda a oxigenar el cuerpo y reducir la tensión muscular.

  • Evitar alimentos desencadenantes: Alcohol, cafeína o comidas muy saladas pueden generar cefaleas. Identificar y evitar los desencadenantes es fundamental.

  • Mantener una buena postura: Sentarse correctamente y evitar tensar el cuello reduce las probabilidades de dolor.

  • Usar aceites esenciales: Aromas como la menta o la lavanda aplicados en las sienes o difundidos en el ambiente son un remedio natural efectivo.

  • Dormir bien: Un descanso reparador y en horarios regulares ayuda a prevenir episodios frecuentes.

Leé más: Los tres remedios caseros para eliminar las cucarachas de tu casa

Los aceites esenciales más efectivos contra el dolor de cabeza

Según la doctora estadounidense Debra Sullivan, estos aceites nunca deben aplicarse de manera directa en la piel, sino diluidos en aceites base como coco, almendras o jojoba. Los más recomendados son:

  • Aceite de romero: Analgésico y antiespasmódico, útil en masajes o baños relajantes.

  • Aceite de manzanilla: Con propiedades antiinflamatorias, combate cefaleas y favorece el sueño.

  • Aceite de menta: Su mentol relaja los músculos y es eficaz contra migrañas.

  • Aceite de lavanda: Reduce el estrés y calma el dolor de cabeza al ser inhalado o aplicado de forma diluida.

  • Aceite de eucalipto: Ideal para molestias asociadas a la congestión nasal, ya que despeja las vías respiratorias.

En conclusión, estos trucos caseros pueden ser una alternativa natural para aliviar el dolor de cabeza. Sin embargo, si las cefaleas son frecuentes o intensas, siempre es recomendable consultar con un médico.

Temas
Seguí leyendo

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura

Empleado municipal utilizó una ambulancia para llegar a un hotel alojamiento: las imágenes generaron repudio

Javier Milei viajará a Estados Unidos y tendrá una reunión con Donald Trump

A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

"¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Javier Milei

Detienen a un "pai umbanda" acusado de abusar a una niña

Desde 2026, otra provincia prohibirá los celulares a alumnos de escuelas primarias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un conocido influencer protagonizo un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate
Gran susto

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Te Puede Interesar

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Por Luz Ochoa
El centro de San Juan amaneció sin actividad por el cierre de negocios debido al Día del Empleado de Comercio.
Como feriado

Lunes con persianas bajas en San Juan: el Día del Empleado de Comercio, respetado a full

Fede, el profe sanjuanino que desarrolló una larga travesía en bici para festejar la Semana de la Educación Inicial con todos sus alumnos. 
Personaje sanjuanino

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo
Balance "positivo"

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial
Mundial de Ciclismo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial