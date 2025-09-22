lunes 22 de septiembre 2025

A los 88 años

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura

La militante de derechos humanos falleció este domingo. A lo largo de su vida buscó a su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976, y se convirtió en un emblema de resistencia y dignidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A los 88 años, murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo.

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de Madres de Plaza de Mayo, quien murió este domingo a los 88 años. Su lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en búsqueda de su hijo desaparecido durante la dictadura, la transformó en un verdadero símbolo de resistencia y dignidad en la Argentina.

Nacida en Tucumán y residente en La Matanza, Azucena comenzó su camino de militancia el 24 de marzo de 1976, día en que su hijo Manuel Taján fue secuestrado y desaparecido en la provincia de Tucumán.

Desde entonces se unió a Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en un pilar en la defensa de los 30.000 desaparecidos.

Reconocida por su humildad y firmeza, Azucena participó activamente de las marchas de los jueves en Plaza de Mayo, acompañada muchas veces por su hija.

Su legado como referente trascendió generaciones y, en 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”.

El adiós estuvo marcado por mensajes de organizaciones y militantes. Desde H.I.J.O.S. Capital expresaron: “Hasta siempre Azucena Díaz”, en un comunicado que resumió el sentir de quienes la reconocieron como una mujer que nunca claudicó en la lucha por la justicia y la memoria colectiva.

Fuente: Ámbito

