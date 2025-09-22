lunes 22 de septiembre 2025

Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Al imputado podía haberle recaído una pena de hasta 23 años. Fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada y tenencia agravada de material de explotación sexual infantil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-22 at 13.53.07

Un electricista sanjuanino, de 63 años, acusado de cometer aberrantes delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su cuñada durante tres años, este lunes fue condenado en un juicio abreviado. Iba a ir a juicio, pero antes de que empiece el debate, él admitió su autoría y los hechos. Finalmente, el tribunal colegiado lo sentenció a 12 años de prisión efectiva.

Este hombre la sacó barata porque la fiscalía en juicio iba a solicitar una pena de 23 años. Con la prueba recolectada, este hombre fue responsabilizado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, corrupción de menores agravada y tenencia de material de explotación sexual infantil agravada.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 13.53.08
De izquierda a derecha: Nahuel Ibaceta, Valentina Bucciarelli (UFI ANIVI) y el defensor Jorge Olivera Legleu.

De izquierda a derecha: Nahuel Ibaceta, Valentina Bucciarelli (UFI ANIVI) y el defensor Jorge Olivera Legleu.

La denuncia contra este sujeto se radicó en octubre de 2024.

El Ministerio Público Fiscal estuvo compuesto por la fiscal Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Nahuel Ibaceta. Por la defensa estuvo el abogado Jorge Olivera Legleu. Y los jueces que estuvieron a cargo fueron Flavia Allende, Eugenio Barbera y Carolina Parra.

Este hombre cometió los aberrantes sujetos cuando convivía con la menor, él era cuñado de la menor (tenía una relación con la hermana. Ahí abusó de ella en reiteradas ocasiones. Cuando allanaron su casa, en los objetos tecnológicos secuestrados encontraron material sexual infantil, por tal razón también fue declarado culpable de este delito.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 13.53.05
Tribunal colegiado: Eugenio Barbera (vocal), Flavia Allende (presidente) y Carolina Parra (vocal).

Tribunal colegiado: Eugenio Barbera (vocal), Flavia Allende (presidente) y Carolina Parra (vocal).

