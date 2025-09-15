lunes 15 de septiembre 2025

Debate oral

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco

Los que se sentaron en el banquillo son el agente Matías Durán, el cabo Maximiliano Riveros y la oficial Emilse Pantano, miembros de Comisaría 20ma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policias angaco

Este lunes comenzó el juicio contra los tres policías acusados de apremios ilegales en perjuicio de un vecino de Angaco, identificado como Armando Vázquez. El hecho fue en mayo de 2024 y después de más de un año de idas y vueltas, los tres acusados se sentaron en el banquillo.

Los uniformados que empezaron a ser juzgados son la oficial Emilse Pantano, el cabo Armando Vázquez y el agente Matías Durán de comisaría 20ma. El juicio es presidido por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi y según fuentes del caso se desarrollaría hasta el viernes.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.16.41 (1)

Representando al Ministerio Público Fiscal está el fiscal Nicolás Schiattino y Roxana Fernández y como defensores, los doctores: Joaquín Moine, Fernando Molina y José Manuel Beltrán, entre otros ayudantes.

Es un debate que no tiene a muchos testigos, son alrededor de 10, por tal razón será un debate corto. Entre ellos está la víctima. Vázquez quiso dar su relato de los hechos frente al juez y es el más importante de todos.

image

Al agente Durán, como el cabo Riveros se les está achacando el delito de apremios ilegales y les podría recaer una pena entre 1 a 5 años. La que la tiene complicada es la oficial Pantano porque llega a este juicio en la mira por tres delitos: falso testimonio, encubrimiento agravado e incumplimiento a los deberes de funcionario público. A ella podría recaerle entre 1 a 12 años de cárcel.

A principios de mayo de 2024, Armando Vázquez había estado en una juntada con amigos. Tras estar un rato con ellos compartiendo algunas bebidas alcohólicas decidió irse. Encendió su auto con destino a su casa. Estaba ebrio y decidió no manejar más. Tiró su auto a una orilla, reclinó el asiento hacia atrás y comenzó a dormir. De un momento a otro, dos policías lo interrumpieron y le dijeron que “daba asco” y que se fuera de ahí. A lo que él respondió que no iba a hacerlo porque estaba alcoholizado.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.16.40 (1)

Fue la peor respuesta que dio, porque sufrió una golpiza terrible por parte de los uniformados. Vázquez en su denuncia explicó que los dos policías, el agente Matías Durán y el cabo Maximiliano Riveros, lo subieron de prepo al patrullero y que en el interior lo siguieron golpeando. “Ya te voy a dar que te hagas el malito, ya te voy a dar que no te quieras subir al móvil”, fue algunas de las frases que los policías le decían.

El médico legista constató que las tenía y que podían llegar a curar entre 20 a 25 días.

La oficial Pantano fue formalizada en esta causa a los meses porque se confirmó que encubrió a sus compañeros. Pantano era jefa de patrulla esa noche, pero el presunto damnificado cuando denunció el hecho, aseguró que en el patrullero estaban los dos policías y nadie más. La oficial ayudante en un primer momento de la investigación fue enviada a la Justicia como testigo y ella afirmaba que estaba en el patrullero, pero no era así. Hay otros testigos que afirman que ella no estaba en el interior del auto, ni en la comisaría.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.16.40 (2)
