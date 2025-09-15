lunes 15 de septiembre 2025

Llena de sabor

Uno a uno, los cinco curiosos ingredientes de la Pizza Sanjuanina

Alex Lara, de 25 años, creó la pizza que se presentará como emblema de la provincia utilizando ingredientes locales. Conocé su receta.

Por Daiana Kaziura
Los secretos de Alex, el creador de la Pizza Sanjuanina.

Los secretos de Alex, el creador de la Pizza Sanjuanina.

Alex y Alberto, con sus pizzas de molde y a la piedra respectivamente.

Alex y Alberto, con sus pizzas de molde y a la piedra respectivamente.

Así como cada provincia argentina tiene sus tradicionales empanadas o dulces regionales, San Juan cuenta desde anoche con una pizza que será su emblema. La receta nació a través del Concurso de la Pizza Sanjuanina realizado en el marco de la Expo Olivícola. El autor de la combinación de ingredientes y sabores que mejor representan al terruño local fue Alex Lara, un sanjuanino de 25 años que se considera autodidacta en el rubro. En diálogo con Tiempo de San Juan, reveló los secretos de su alquimia pizzera, compuesta por cinco curiosos ingredientes.

“Trabajo en la pizzería Don Rigoletto desde hace tres años y ahí aprendí todo lo que sé, soy autodidacta. Un día, mientras vivíamos una jornada normal en la pizzería, se acercó una persona de la Universidad Católica de Cuyo –una de las instituciones organizadoras del evento– a preguntar si queríamos participar en el concurso. Le fui sincero, le dije que no me tenía fe, que lo haría solo por la experiencia. Y me inscribí”, relató el joven, que finalmente logró crear la combinación perfecta para mostrar la identidad de San Juan a través de los sabores.

image

Lo más llamativo, según contó Alex, oriundo de Rawson, fue que “apenas me explicaron de qué se trataba la propuesta, se me vinieron a la cabeza los ingredientes que sumaría a mi pizza de molde. Fueron los primeros en los que pensé, y me mantuve fiel a esa idea mientras probaba de qué forma combinaban mejor entre sí”.

La “Pizza Sanjuanina” creada por Lara incluye ingredientes clave que se suman a la clásica base de salsa y muzzarella:

  • Corazones de alcauciles
  • Queso de cabra sobre ellos
  • Tomates secos
  • Pesto de pistachos con albahaca
  • El toque extra: hilos de miel
image

“Todos son ingredientes producidos en la provincia”, destacó Alex. En cuanto a la masa, el joven pizzero aseguró que la clave está en el amasado y en el tiempo que se le da para levar.

Sobre el momento en que su pizza fue elegida por el público, tras haber quedado entre las dos finalistas seleccionadas por un jurado de expertos, confesó: “Soy muy tímido y estaba bastante incómodo por la gran cantidad de gente que había. Sin embargo, sentí una alegría enorme cuando me nombraron”.

image

Para cerrar, Alex expresó un agradecimiento especial: “Sinceramente, tengo que agradecerles a mis compañeros y a mis jefes, porque ellos fueron quienes me incentivaron a inscribirme. Me tenían toda la fe que yo no tenía. Me dijeron en ese momento: ‘Ganás seguro’”.

La mejor pizza sanjuanina a la piedra: una conjunción agridulce

El creador de la pizza a la piedra sanjuanina más votada durante el concurso fue Alberto Videla, un sanjuanino de 62 años que vive en Rivadavia y es maestro pizzero. Eligió una combinación muy particular de sabores para crear su versión sanjuanina de pizza agridulce.

image

“Como la propuesta era que la pizza estuviera compuesta por productos que identificaran a la provincia, pensé en salir un poco de lo común y valorar tanto los ingredientes salados como los dulces de excelencia que ofrece San Juan. Así nació mi versión”, explicó Alberto en diálogo con Tiempo de San Juan.

Su pizza fue creada con dulce de membrillo, queso de cabra, nueces y jamón crudo bajo en sodio, elaborado en la provincia.

“Traté de jugar con esos sabores mediante prueba y error hasta encontrar la mejor combinación. El jurado aseguró que logré crear una pizza muy agradable al paladar, en la que ningún sabor era demasiado invasivo, sino que todos se fusionaban bien entre sí. Fue una devolución muy conmovedora para mí”, concluyó el maestro pizzero al resumir su experiencia.

