jueves 11 de septiembre 2025

Concurso

Se viene la final que definirá cuál es la pizza que representará San Juan: cuándo y dónde

Desde el Ministerio de Producción recordaron que llega la Gran Final del Concurso de Pizza. De 30 participantes, sólo quedan 4 en carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene la final del concurso que busca pizza que mejor represente a San Juan.

Con la intención de definir cuál será la variedad de pizza que identificará a San Juan, este sábado, de 18 a 22, cuatro finalistas competirán en el escenario principal del Centro de Convenciones Barrena-Guzmán. Un jurado de expertos, incluyendo representantes de APICE, el Ministerio de la Producción y la Universidad Católica de Cuyo, elegirá la receta que tenga el sabor que lleva la esencia sanjuanina.

El gobernador Orrego y el director Emilio Ventura, juntos en el centenario de Radio Sarmiento.
¡Feliz cumpleaños!

Radio Sarmiento celebró su "primer centenario", entre decenas de anécdotas, invitados deluxe y el morfi
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en su día.
Recuerdo

Con el tradicional acto en su casa, San Juan homenajeó a Sarmiento en el 137° aniversario de su fallecimiento

Con la conducción a cargo de Juan Rondi, la esperada final del Concurso de Pizza se vivirá en el marco de la Expo Olivícola y promete ser un enfrentamiento culinario de alto nivel, aseguraron desde el Ministerio de Producción, organizador del certamen.

De los 30 participantes que disputaron las eliminatorias este jueves y viernes en la Universidad Católica de Cuyo, solo cuatro accedieron a la instancia definitiva. El objetivo: crear la pizza que mejor represente los sabores y la identidad de San Juan, bajo estrictos criterios organolépticos.

image

La elección recaerá en un prestigioso jurado compuesto por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas a nivel nacional, que agrupa a 6.000 afiliados), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —encargada de la dirección técnica del certamen— y dos jurados seleccionados entre el público y la prensa presente. La conducción del evento estará a cargo del reconocido Juan Rondi, quien animará una noche donde además habrá degustaciones, sorteos y regalos para los asistentes. La final no solo definirá al mejor pizzero, sino que buscará consagrar la receta que lleve el nombre de San Juan a nivel nacional.

Cabe recordar que, el proyecto impulsado por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, plantea la creación de un modelo único de pizza que incorpore ingredientes y sabores característicos de la provincia. Entre ellos se destacan el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos regionales, quesos locales, aceitunas, orégano y hasta innovaciones como la pizza al moscato o al champán.

La Escuela Rabindranath Tagore de primaria, con su fachada en la que se ve el paso el tiempo desde que fue inaugurada en los 60. En Pocito también hay una escuela del mismo nombre, de nivel Secundario, fundada en los 2000.
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

