Se viene la final que definirá cuál es la pizza que representará San Juan: cuándo y dónde

Con la intención de definir cuál será la variedad de pizza que identificará a San Juan, este sábado, de 18 a 22, cuatro finalistas competirán en el escenario principal del Centro de Convenciones Barrena-Guzmán. Un jurado de expertos, incluyendo representantes de APICE, el Ministerio de la Producción y la Universidad Católica de Cuyo, elegirá la receta que tenga el sabor que lleva la esencia sanjuanina.

Con la conducción a cargo de Juan Rondi, la esperada final del Concurso de Pizza se vivirá en el marco de la Expo Olivícola y promete ser un enfrentamiento culinario de alto nivel, aseguraron desde el Ministerio de Producción, organizador del certamen.

De los 30 participantes que disputaron las eliminatorias este jueves y viernes en la Universidad Católica de Cuyo, solo cuatro accedieron a la instancia definitiva. El objetivo: crear la pizza que mejor represente los sabores y la identidad de San Juan, bajo estrictos criterios organolépticos.

image

La elección recaerá en un prestigioso jurado compuesto por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas a nivel nacional, que agrupa a 6.000 afiliados), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —encargada de la dirección técnica del certamen— y dos jurados seleccionados entre el público y la prensa presente. La conducción del evento estará a cargo del reconocido Juan Rondi, quien animará una noche donde además habrá degustaciones, sorteos y regalos para los asistentes. La final no solo definirá al mejor pizzero, sino que buscará consagrar la receta que lleve el nombre de San Juan a nivel nacional.

Cabe recordar que, el proyecto impulsado por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, plantea la creación de un modelo único de pizza que incorpore ingredientes y sabores característicos de la provincia. Entre ellos se destacan el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos regionales, quesos locales, aceitunas, orégano y hasta innovaciones como la pizza al moscato o al champán.