El rector de la UNSJ convocó a la comunidad sanjuanina a movilizarse rechazado el veto al Financiamiento Universitario

Luego de publicarse el veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó (sin éxito por ahora) por segundo año consecutivo, desde la comunidad universitaria pública del todo el país se comenzó a organizar una nueva Marcha Federal Universitaria. En ese contexto, quien se sumó y abrió la convocatoria a toda la comunidad fue el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, quien lo hizo por medio de una conferencia de prensa.

“El sistema universitario está comprometido con la lucha” , comenzó diciendo el rector universitario, quien estuvo acompañado de funcionarios de la UNSJ y representantes gremiales. Sucede que, similar a lo que sucedió el año pasado, todos los involucrados en la comunidad universitaria pública de todo el país se movilizarán este miércoles, cuando el Congreso esté tratando el veto sobre el financiamiento. En San Juan la movilización será a las 17 horas.

Además, en la misma conferencia, Berenguer apuntó a los legisladores nacionales que representan a la provincia, para que aporten su voto apoyando a las universidades públicas y rechazando el veto no solo del financiamiento, sino también de la emergencia sanitaria pediátrica del Hospital Garrahan.

“Pedimos a los legisladores que tengan la responsabilidad de rechazar el veto presidencial”, detalló Berenguer.

Es importante destacar que, previo a su tratamiento en Diputados este año, la universidad convocó a todos los diputados nacionales, de los cuales solo faltó uno. Allí se explicó el alcance de los ajustes que viene haciendo el Gobierno nacional desde que asumió Javier Milei, cómo se ve resentido el sistema universitario y las consecuencias si el achique y la falta de contar con un presupuesto pueden provocar en la universidad pública en el corto y mediano plazo.

“Es la segunda ley de financiamiento que se presenta. Este año esperamos que nuestros legisladores no abandonen al sistema”, comentó el rector de la UNSJ.

La Marcha Federal Universitaria se realizará este miércoles 17 de septiembre, concentrando a las 17 horas en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Av. Ignacio de la Roza y Sarmiento), movilizándose por las calles del centro sanjuanino hasta llegar al Rectorado.

“Hacemos la convocatoria a la comunidad sanjuanina, más allá de la comunidad universitaria”, reflexionó Tadeo Berenguer, rector de la UNJS, en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria en rechazo al veto de Javier Milei.