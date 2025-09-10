Suspensión de clases por el viento: qué pasa en la UNSJ y la UCCuyo

En medio del viento, qué pasa con las clases en la UNSJ y la UCCuyo, este miércoles en San Juan.

Durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre y ante el alerta por viento emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y confirmado por la Dirección de Protección Civil, desde el Ministerio de Educación de la provincia decidieron suspender las clases en todos los turnos de la tarde. Tras el comunicado, las universidades también definieron las medidas a tomar.

Al respecto, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) indicaron que, “a raíz de la alerta por la llegada de viento, los Institutos Preuniversitarios y las Unidades Académicas suspenden sus tareas en la siesta y tarde de este miércoles 10 de septiembre. Las primeras que lo harán son Ingeniería, Ciencias de la Salud y Arquitectura, a las 13.30. El resto, desde las 14”.

Así, las primeras Unidades que suspenden son la Facultad de Ingeniería (recomienda que las actividades académicas y administrativas se desarrollen en modalidad remota), la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que lo harán a las 13.30.

En tanto, los tres Institutos Preuniversitarios (Escuela Industrial, Escuela de Comercio y Colegio Central), interrumpirán sus actividades desde las 14 horas. Es decir, en los turnos Intermedio y Tarde.

A ese horario, 14h, también cortarán sus tareas la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales.

Por otra parte, quedan suspendidas las actividades deportivas en El Palomar, la atención al público, Oficina de Género, Gimnasio Ambrosini, Salud Universitaria y Natatorio Climatizado desde las 13.30 a las 18.30. Además, no se realizará el servicio de cena en el Comedor Universitario de El Palomar.

Por su parte, desde la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) ya habían comunicado que, por la misma situación, se suspendieron las actividades académicas y administrativas presenciales en el turno tarde.

Aunque, aclararon que, el acto de colación previsto para la jornada "se desarrollará con normalidad".