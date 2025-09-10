miércoles 10 de septiembre 2025

Importante

Alertan por posibles problemas con el suministro de agua potable en el Gran San Juan

Desde Obras Sanitarias informaron que debido al alerta que rige en la provincia por fuertes vientos, los vecinos del Gran San juan podrían detectar problemas con el agua potable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
agua

Por estas horas rige alerta meteorológica en la provincia por la presencia de fuertes ráfagas de viento, que obligó a suspender las clases durante el resto de la jornada. Además de ello, podría verse afectado el servicio de agua potable en lo que es el Gran San Juan, conforme informaron desde Obras Sanitarias.

Por medio de un comunicado aseguraron que debido a las fuertes ráfagas se podría interrumpir el suministro eléctrico u ocurrir obstrucciones en las tomas de agua cruda. Esto afecta de manera directa al normal funcionamiento de los sistemas de agua potable, lo cual se reflejaría en la disminución del servicio tanto en el Gran San Juan como en zonas aledañas.

Es por ello que desde la repartición sugirieron a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios, cuidando la reserva del tanque domiciliario, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas, como consumo, higiene y alimentación.

“Recordamos que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso de racional de agua potable”, indicaron.

Ante cualquier eventualidad se pueden realizar los reclamos por los diversos canales que tiene Obras sanitarias, como el número de WhatsApp 2645064444 o al teléfono 08002226773.

image
Temas
