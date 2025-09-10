miércoles 10 de septiembre 2025

Atentado

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

El hecho se produjo en una universidad de Utah.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El influyente comentarista y activista conservador Charlie Kirk, cofundador y director general de Turning Point USA, se encuentra en estado crítico en un hospital tras recibir un disparo en el cuello este miércoles durante un evento universitario en Orem, Utah. El ataque ocurrió frente a unos dos mil asistentes en la Universidad del Valle de Utah, generando conmoción y condenas de diversas figuras políticas.

"Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie", declaró Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA. Un sospechoso ya está bajo custodia de las autoridades. Según supo Noticias Argentinas, el incidente se produce en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos.

El ataque en el campus y la reacción

Videos difundidos en redes sociales desde el campus muestran a Kirk hablando bajo una carpa blanca cuando se escucha un único disparo. Inmediatamente, se ve a Kirk levantando su mano derecha mientras sangre brota de su cuello, seguido de jadeos y gritos de los espectadores que comienzan a correr. La AP confirmó la autenticidad de los videos.

Embed - La Derecha Diario on Instagram: " | #URGENTE El periodista trumpista Charlie Kirk fue baleado en el cuello durante un evento en Utah Valley University."

Kirk estaba participando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro, un evento que había generado controversia en el campus. Una petición online para prohibir su aparición había reunido casi 1.000 firmas, aunque la universidad defendió los derechos de la Primera Enmienda y su "compromiso con la libertad de expresión".

El presidente Donald Trump y numerosos funcionarios republicanos y demócratas condenaron el tiroteo. "¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!", publicó Trump en Truth Social. El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, presente en el evento, describió el disparo como "cercano" y lamentó la escasa presencia policial, a pesar de que Kirk contaba con algo de seguridad.

Charlie Kirk: ascenso en el conservadurismo y vínculo con Trump

Charlie Kirk fundó Turning Point USA en 2012, a los 18 años, con el objetivo de promover ideas conservadoras de impuestos bajos y gobierno limitado en los campus universitarios. Su entusiasmo por confrontar a los liberales le ganó el apoyo de influyentes financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó fervientemente a Donald Trump después de su nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente, durante la campaña electoral. Rápidamente, se convirtió en una figura habitual en la televisión por cable, destacándose en las "guerras culturales" y elogiando constantemente a Trump, quien, junto a su hijo, reciprocó el apoyo participando frecuentemente en las conferencias de Turning Point.

Este tiroteo se suma a una serie de incidentes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota, ataques con bombas incendiarias en Colorado y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, además del tiroteo a Trump durante un mitin el año pasado.

