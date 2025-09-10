Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump

Se espera que los argentinos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump arriben a Ezeiza, en las próximas horas.

El primer avión con argentinos deportados desde Estados Unidos por el Gobierno de Donald Trump fue enviado hacia el país. Su llegada se espera entre este miércoles y mañana jueves, luego de realizar una escala en Colombia y Brasil.

Tanto el presidente Javier Milei y como el embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscaron mantener el operativo en secreto, según informó el diario Clarín. En ese sentido, la Casa Rosada optó por no manifestar protestas ni reclamos formales, a diferencia de otros países afectados, para evitar que la medida sea interpretada como un golpe político de la Casa Blanca contra un aliado libertario.

Según trascendió, El Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International traerá al país a un grupo de 16 argentinos acusados de importantes violaciones a la ley federal de los Estados Unidos. Entre ellas, delitos migratorios, robos y abusos sexuales, según confirmaron funcionarios vinculados al operativo.

Desde principio de año, el Gobierno de Donald Trump concretó unas 200.000 deportaciones a distintos países, una cifra que no se registraba en Estados Unidos desde hace más de una década.

El mensaje del Gobierno de Trump contra la migración ilegal

Hace un par de meses, por medio de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem realizó una advertencia a manera de spot sobre la caza de inmigrantes: “Si eres delincuente extranjero considerando entrar ilegalmente a estados Unidos, ni lo intentes. Te encontraremos y deportaremos. Si te vas ahora, podrías tener la oportunidad de regresar legalmente y vivir el sueño americano”.

Finalmente, en el video también agradece en el video al presidente Trump por “priorizar la seguridad de las fronteras y poner a Estados Unidos primero”. De hecho, luego de la viralización del spot, Noem visitó tanto a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, como a Javier Milei.