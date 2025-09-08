lunes 8 de septiembre 2025

En las redes

El catolicismo de San Juan, unido en pedidos de oración por la recuperación del padre Rómulo Cámpora

Fieles de distintos departamentos se unieron en cadenas de oración por el sacerdote, quien estaba internado tras sufrir una arritmia. Desde Sarmiento hasta Albardón, la comunidad católica se aferra a la fe y pide por su pronta recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La fe se convirtió en un lazo de unión para cientos de sanjuaninos que, con rosarios en la mano y esperanza en el corazón, elevan plegarias por la salud del padre Rómulo Cámpora. El sacerdote, muy querido en la provincia, estaba internado tras sufrir una descompensación cardíaca el fin de semana, y sus feligreses no han tardado en organizar cadenas de oración en distintos puntos de San Juan.

En Media Agua, epicentro de su misión pastoral, la parroquia San Antonio de Padua convocó a la comunidad para este lunes a las 18:30 horas. “Querida comunidad antoniana: Esta tarde nos uniremos para rezar juntos el Santo Rosario, en preparación a la Santa Misa. Con un mismo corazón, elevaremos nuestras súplicas al Cielo por la salud de nuestro querido párroco”, expresaron en un emotivo mensaje difundido a través de sus canales oficiales. La invitación se extendió también a quienes no puedan llegar al templo, pidiéndoles que recen desde sus hogares a la misma hora.

image

Las muestras de afecto se multiplican también en redes sociales. Desde Albardón, la cuenta María del Rosario compartió un mensaje cargado de ternura y fe: “Hoy elevamos nuestra súplica al Señor Jesús y a nuestra Madre Santísima, por la salud de nuestro querido amigo y sacerdote Padre Rómulo Cámpora. Jesús, Médico de los cuerpos y de las almas, abrázalo con tu misericordia, regálale alivio y fortaleza”.

image

Otros usuarios, sumándose a la movida espiritual, difundieron mensajes breves pero sentidos: “CADENA DE ORACIÓN. Para pedir por la recuperación del Padre Rómulo Cámpora. Dios te ruego le brindes Sanidad. Que así sea”. La oración compartida, coinciden, es el mejor gesto de gratitud hacia quien tantas veces acompañó a las familias en los momentos más difíciles y en los más felices.

La preocupación surgió el domingo, cuando se conoció que el sacerdote había tenido que ser internado de urgencia. Desde su entorno confirmaron que Cámpora sufrió una arritmia mientras estaba en la iglesia San Antonio de Padua. Primero fue atendido en el hospital departamental de Media Agua y luego derivado a un centro privado, donde permanece en Terapia Intensiva. Aunque la situación encendió las alarmas, sus allegados llevaron tranquilidad al asegurar que está fuera de peligro.

Temas
