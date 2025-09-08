Jáchal inmortalizó al Chango Huaqueño con dos reconocimientos oficiales

El legado de Horacio Antonio Villafañe, conocido popularmente como el Chango Huaqueño, quedó grabado para siempre en la historia cultural de su tierra. El Concejo Deliberante de Jáchal aprobó la Ordenanza N.º 3204, que establece dos homenajes destinados a perpetuar su memoria.

Por un lado, el cuerpo deliberativo dispuso que cada 25 de agosto, día de su fallecimiento, se conmemore el “Día del Folclorista Jachallero”, en honor al artista que supo representar la esencia del norte sanjuanino a través de la música.

Además, su obra más reconocida, la zamba “Jáchal en noviembre”, fue declarada “Tema Musical Emblema de la Fiesta Nacional de la Tradición”, la máxima celebración cultural del departamento.

