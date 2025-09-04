¿El Uritorco sanjuanino? Filmaron una extraña luz en una zona donde ya hubo avistamientos

La zona jachallera conocida como Los Blanquitos, en la que se registró el avistamiento de una extraña luz entre los cerros.

En las últimas horas, un video sanjuanino comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales. En las imágenes, captadas en una zona particular de Jáchal, se observa una extraña luz que parece "bailar" en el firmamento. La situación, que despertó el interés de un vecino y de varios internautas, tiene un dato adicional: en esa misma zona de cerros ya se han reportado avistamientos anteriores. Esto reavivó el debate: ¿podría tratarse del " Uritorco sanjuanino"?

Fue un vecino del departamento quien grabó la misteriosa luz que se veía sobre la zona sur del departamento, conocida como Los Blanquitos, según comentó a través de Radio del Sur. El video fue registrado desde la zona de El Rincón y comenzó a circular rápidamente acompañado de la pregunta constante: ¿de qué podría tratarse este fenómeno?

Lo que más llama la atención es que, esta vez, la luz fue vista a plena luz del día y "danzando" entre las cimas de las serranías. Una particularidad que destaca, ya que habitualmente este tipo de situaciones suelen ser registradas durante la noche.

Una zona con historia de ovnis

Esta no es la primera vez que se registra una situación similar en el norte sanjuanino. De hecho, hay antecedentes de avistamientos en la misma zona. El paraje de Los Blanquitos limita con la formación conocida como Los Coloraditos, donde también se han reportado fenómenos luminosos extraños.

Uno de esos episodios ocurrió a principios de enero de este año. Fue una integrante del grupo denominado “OVNI Paranormal Jáchal” quien compartió imágenes del fenómeno que observó en Los Coloraditos.

En ese caso, la mujer relató a Canal 13 San Juan que incluso hubo luces que no logró captar con su cámara: “La que no me dejó filmar fue hermosa. Eran tres luces en formación triangular que abrían las nubes y danzaban de forma serpenteante y circular. Cuando miraba por la cámara del celular, las nubes no dejaban que las filmara”, aseguró.

Anteriormente, en febrero de 2024, vecinos de Jáchal también se vieron sorprendidos por la aparición de luces extrañas durante varios días consecutivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1760488987246895342&partner=&hide_thread=false ¿Ovnis en Jáchal? Parte I pic.twitter.com/LsFCHeLbLl — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 22, 2024

“Las luces aparecen de repente, algunas se mueven y otras se quedan inmóviles por unos instantes y luego desaparecen”, explicó a Tiempo de San Juan un vecino que logró filmar uno de esos episodios.

Cabe recordar que, debido a la "intensa actividad" de objetos extraños en la zona, el departamento fue sede de una “Jornada Nacional de Ufología” en septiembre del año pasado. El evento reunió a expertos en ovnis de todo el país, quienes se dedicaron a investigar el cielo jachallero.