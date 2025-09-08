Seminario y concierto en San Juan: la maestra Beatrice Berthold llega con el ciclo "El Legado del Piano"

En el marco del Bicentenario de Alemania en Argentina, bajo el lema “200 años de amistad”, el Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, junto con la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, organiza un seminario de formación y un concierto de alto nivel internacional.

El drone de Tiempo Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson

Todos a la cancha Copa País: los sanjuaninos piden el aguante de la provincia para la final contra Mendoza

El seminario, titulado “El Legado del Piano: Del Barroco a la Posmodernidad”, se desarrollará los días 9 y 10 de septiembre, de 14 a 20.30, en el Aula 10 del Auditorio Juan Victoria. La actividad estará a cargo de la reconocida pianista Beatrice Berthold, nacida en Alemania y radicada en Chile, quien cuenta con una destacada trayectoria en escenarios internacionales.

Durante las jornadas participarán activamente estudiantes de la cátedra del Lic. Alberto Trimeliti, mientras que las personas interesadas en asistir como oyentes podrán inscribirse previamente a través del correo electrónico [email protected].

Como cierre de esta propuesta cultural, la maestra Berthold ofrecerá un concierto el 11 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita, una oportunidad única para disfrutar de su virtuosismo interpretativo en San Juan.