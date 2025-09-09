Atrapan en Jáchal a un conocido delincuente con objetos robados

Un operativo policial en Jáchal terminó con la detención de un hombre acusado de robo, identificado como Sergio Luis Bustos, de 35 años. El sujeto fue señalado como autor de un hecho ocurrido en una casa ubicada en calle Agustín Gómez, donde un ciudadano de 50 años denunció que le habían sustraído distintos objetos.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 23.22.11 (1) La investigación se puso en marcha tras un llamado al 911. Con tareas de análisis de registros fílmicos, los efectivos lograron establecer el domicilio del sospechoso en Avenida Caseros. Allí se llevó adelante un allanamiento que dio resultados positivos: la policía secuestró la motocicleta sustraída, electrodomésticos, prendas de vestir y otros elementos robados.

Bustos fue inmediatamente trasladado a la Comisaría 21ª y quedó a disposición de la UFI Norte, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

