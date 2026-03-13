viernes 13 de marzo 2026

Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Jáchal avanza con la repavimentación de la playa de maniobras de la estación, con el fin de mejorar la seguridad y el acceso al departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.

La Municipalidad de Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus, una intervención que abarca 2000 metros cuadrados de concreto asfáltico y forma parte de un plan más amplio para renovar y refuncionalizar el principal punto de acceso al departamento.

La obra comenzó el martes 10 de marzo en la terminal ubicada en la intersección de calle Rivadavia y avenida Perón. Según informaron desde el municipio, los trabajos buscan resolver el deterioro del pavimento y mejorar la seguridad en la circulación de colectivos y unidades de gran porte que operan diariamente en el lugar.

image

La intervención se enmarca en una primera etapa de un proyecto mayor que apunta a la refacción integral y refuncionalización de la estación terminal y su entorno urbano.

El proyecto contempla tres etapas principales. En primer lugar, se realiza la limpieza y preparación del área de servicio para acondicionar la superficie. Luego se ejecuta un bacheo estructural con la aplicación de aproximadamente 2 metros cúbicos de material para nivelar los sectores más deteriorados. Finalmente, se lleva adelante la repavimentación mediante la colocación de una carpeta de concreto asfáltico de 4 centímetros de espesor, que cubrirá una superficie total de 2000 metros cuadrados.

image

Mientras se desarrollan los trabajos, la playa de maniobras permanece cerrada al tránsito interno de los colectivos. Sin embargo, las boleterías de las empresas continúan funcionando con normalidad.

Desde el municipio indicaron que los pasajeros deben utilizar paradas provisorias ubicadas sobre avenida Perón hasta que finalicen las tareas.

Temas
