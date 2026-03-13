viernes 13 de marzo 2026

Invitación

Una propuesta gratuita para hacer trekking y yoga en la cima de un cerro sanjuanino

Bajo el lema "Conecta con Rawson y sus encantos", el municipio organiza una jornada gratuita de ascenso guiado y meditación. Mirá cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo domingo 22 de marzo se realizará el ascenso al emblemático Cerro Barboza, que culminará con una clase de yoga frente a una vista panorámica inigualable.

El próximo domingo 22 de marzo se realizará el ascenso al emblemático Cerro Barboza, que culminará con una clase de yoga frente a una vista panorámica inigualable.

La Municipalidad de Rawson invita a toda la comunidad a participar de una experiencia única el próximo domingo 22 de marzo: el ascenso al emblemático Cerro Barboza, que culminará con una clase de yoga frente a una vista panorámica inigualable.

La actividad, diseñada para ser disfrutada en familia, propone un encuentro con la naturaleza y con uno mismo. El recorrido tiene una dificultad media-baja y una duración aproximada de 2 horas, lo que la hace accesible para personas mayores de 12 años (inclusive) con o sin experiencia previa en senderismo.

Detalles de la convocatoria

* Fecha: Domingo 22 de marzo.

* Punto de concentración: Calle 14 y Callejón de Servidumbre.

* Horario de encuentro: 17:30 hs.

* Costo: Actividad totalmente gratuita.

image

Recomendaciones para los participantes

Desde la organización se solicita a los asistentes concurrir con ropa cómoda, calzado deportivo (preferentemente de trekking), gorra y protector solar. Es indispensable llevar al menos 1 litro de agua, repelente y alguna fruta o snack para el camino.

Cabe destacar que, si bien el sendero está cuidado y señalizado, se contará con el apoyo de Defensa Civil para garantizar la seguridad de todos los presentes.

image

Inscripciones y cupos

Para participar es requisito obligatorio inscribirse a través de Lito, el Asistente Virtual del municipio, enviando un mensaje al WhatsApp del Centro de Servicios al Vecino: 264-570-2020. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de marzo a las 00:00 hs.

La actividad se suspende en caso de mal tiempo, lo cual será comunicado con antelación a través de las redes oficiales del Gobierno de Rawson. Se recuerda que no está permitido el ingreso con menores de 12 años ni realizar fuego en la zona.

