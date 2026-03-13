Una propuesta gratuita para hacer trekking y yoga en la cima de un cerro sanjuanino

El próximo domingo 22 de marzo se realizará el ascenso al emblemático Cerro Barboza, que culminará con una clase de yoga frente a una vista panorámica inigualable.

La Municipalidad de Rawson invita a toda la comunidad a participar de una experiencia única el próximo domingo 22 de marzo: el ascenso al emblemático Cerro Barboza, que culminará con una clase de yoga frente a una vista panorámica inigualable.

La actividad, diseñada para ser disfrutada en familia, propone un encuentro con la naturaleza y con uno mismo. El recorrido tiene una dificultad media-baja y una duración aproximada de 2 horas, lo que la hace accesible para personas mayores de 12 años (inclusive) con o sin experiencia previa en senderismo.

Detalles de la convocatoria

* Fecha: Domingo 22 de marzo.

* Punto de concentración: Calle 14 y Callejón de Servidumbre.

* Horario de encuentro: 17:30 hs.

* Costo: Actividad totalmente gratuita.

image

Recomendaciones para los participantes

Desde la organización se solicita a los asistentes concurrir con ropa cómoda, calzado deportivo (preferentemente de trekking), gorra y protector solar. Es indispensable llevar al menos 1 litro de agua, repelente y alguna fruta o snack para el camino.

Cabe destacar que, si bien el sendero está cuidado y señalizado, se contará con el apoyo de Defensa Civil para garantizar la seguridad de todos los presentes.

image

Inscripciones y cupos

Para participar es requisito obligatorio inscribirse a través de Lito, el Asistente Virtual del municipio, enviando un mensaje al WhatsApp del Centro de Servicios al Vecino: 264-570-2020. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de marzo a las 00:00 hs.

La actividad se suspende en caso de mal tiempo, lo cual será comunicado con antelación a través de las redes oficiales del Gobierno de Rawson. Se recuerda que no está permitido el ingreso con menores de 12 años ni realizar fuego en la zona.