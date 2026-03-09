lunes 9 de marzo 2026

Concurso

¿Creés que podés hacer el mejor tomaticán sanjuanino?, esta propuesta es para vos

La Municipalidad de Pocito abrió la convocatoria para quienes quieran compartir en la 3era edición de la Fiesta del Tomaticán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Convocan a quienes quieran participar en la tercera edición de la Fiesta del Tomaticán, en Pocito.

La tercera edición de la Fiesta del Tomaticán ya comienza a tomar forma en Pocito y la Municipalidad abrió la convocatoria para todos aquellos cocineros que quieran demostrar su talento culinario y ser parte de este tradicional evento gastronómico.

La propuesta está dirigida a quienes se animen a preparar uno de los platos más representativos de la cocina sanjuanina. Los interesados pueden inscribirse desde este lunes 9 de marzo hasta el viernes 13 de marzo a través de un formulario online. Desde la organización advirtieron que los cupos son limitados.

image

El único requisito para participar es ser mayor de 18 años.

Desde el Municipio destacaron que la invitación está abierta a todos los cocineros que quieran sumarse a la tercera edición de la Fiesta del Tomaticán 2026, un evento que año a año reúne a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía local.

Quienes deseen anotarse pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6zTai59RKUlBWUIDMC2ueImuhNrPuWS3mUWLnCRfuGXR-w/viewform?pli=1

image
