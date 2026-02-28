sábado 28 de febrero 2026

Sabroso, Los Nocheros y Los Caligaris, los platos fuertes para los carnavales de Ullum

Con entrada libre y gratuita, el departamento celebrará tres noches consecutivas de corsos, feria de emprendedores y espectáculos musicales el 6, 7 y 8 de marzo, con actividades en el corsódromo de Ruta 60 y en el Camping Municipal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ullum

La Municipalidad de Ullum confirmó la realización de una nueva edición de los carnavales “En Ullum están Chayando” y de la “Fiesta de Ullum y su Espejo”, que se desarrollarán con entrada libre y gratuita durante tres noches consecutivas, con una programación que combinará corsos, feria de emprendedores y espectáculos musicales.

Las actividades comenzarán el viernes 6 y sábado 7 de marzo desde las 21, en el corsódromo ubicado sobre Ruta 60, entre Pasaje Obrero y calle San Antonio. Allí se llevarán adelante las tradicionales jornadas de carnaval, con desfiles y propuestas artísticas. Posteriormente, la actividad se trasladará al Camping Municipal, donde se instalará una feria y se presentarán números musicales en vivo, entre ellos Omega y Sabroso.

image

El domingo 8 de marzo será el turno de la “Fiesta de Ullum y su Espejo”, también en el Camping Municipal. Según lo informado, el predio contará con la participación de emprendedores locales, patio gastronómico y un sector de juegos destinado a las familias. En el escenario principal actuarán Los Nocheros y Los Caligaris, como números centrales de la jornada.

image

Desde el municipio destacaron que se trata de tres jornadas pensadas para el encuentro y el disfrute en familia, con el objetivo de promover la cultura y la tradición, además de fortalecer el trabajo de los feriantes y emprendedores ulluneros. La convocatoria apunta a reunir a vecinos de todo el departamento y de distintos puntos de la provincia en uno de los eventos más convocantes del calendario local.

