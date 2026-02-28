Unión ganó en Villa Krause y quedó como líder provisorio del Apertura

La cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó este viernes en Villa Krause con la victoria de Unión sobre López Peláez por 2 a 1. Con este resultado, el equipo de Rawson volvió a sumar de a tres y quedó como líder provisorio del certamen, a la espera de los demás encuentros de la jornada.

El conjunto azul impuso condiciones desde el arranque. Apenas a los 2 minutos, Kevin Frías aprovechó una de las primeras aproximaciones y rompió el cero para adelantar al local. Con la ventaja a su favor, Unión buscó administrar el juego y sostener la diferencia, mientras el Tonelero intentaba mantenerse ordenado y a la expectativa.

En el complemento cambió el panorama. A los 16 minutos, Gerardo Morales encontró el empate y le dio nuevo impulso al partido. Con el 1-1, el trámite ganó en intensidad y se volvió más friccionado, con ambos equipos disputando cada pelota como si fuera la última.

La definición llegó promediando la segunda mitad. A los 34 minutos, Nicolás Jorquera apareció en el momento justo, resolvió con categoría y estableció el 2-1 que sería definitivo. El gol aseguró tres puntos clave para Unión, que atraviesa un presente firme y se mantiene como líder del certamen.

La cuarta fecha continuará este sábado desde las 17.30 con tres encuentros. En La Bebida, Sportivo Rivadavia recibirá a San Lorenzo con la necesidad compartida de sumar para escalar posiciones; el arbitraje estará a cargo de Ximena Pacheco. En cancha de Juventud Zondina, Villa Ibáñez enfrentará a Marquesado, que llega entonado tras su último triunfo, bajo la conducción de Eduardo Prior. Además, en Juventud Unida, Minero será local frente a Trinidad, con Martín Baigorria como juez principal.

El domingo la acción seguirá desde las 17.30. En Santa Lucía, Alianza buscará cambiar su presente ante Juventud Zondina, que viene de lograr su primera victoria; Ruth Díaz será la encargada de impartir justicia. En Chimbas, Peñarol jugará ante Sportivo 9 de Julio con Cristian Neira como árbitro. También se enfrentarán Carpintería y Colón Junior en el sur, mientras que en Zonda Sarmiento chocará con Defensores de Argentinos, partido que dirigirá Marcelo Cruz.

La jornada se cerrará a las 21 en el barrio Patricias Sanjuaninas. Sportivo Desamparados estrenará luminarias cuando reciba a Atenas en un cruce que puede modificar la parte alta de la tabla. El Puyutano intentará descontar puntos frente a un equipo que llega como animador del torneo y que afronta esta etapa con Ángel Márquez como técnico interino.