miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tradición sanjuanina

Se viene la Fiesta del Racimo y el Vino de 25 de Mayo, con "El Yeyo" y "3 Para el Canto"

El evento se desarrollará durante dos noches con entrada libre y gratuita. Conocé los detalles para no perdértelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con música, elección de Reina y ranchos típicos, se vivirá la 27º edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en Casuarinas, 25 de Mayo.

Con música, elección de Reina y ranchos típicos, se vivirá la 27º edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en Casuarinas, 25 de Mayo.

El próximo fin de semana, la localidad de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, vivirá una de sus celebraciones más tradicionales: la 27° edición de la Fiesta del Racimo y el Vino.

Lee además
El Parque de Rivadavia volverá a llenarse de alegría con Rivadavia en Colores.
Anotando

Rivadavia en Colores: qué podés llevar y qué no para disfrutar del evento al máximo
en 9 de julio inauguraron mas de 80 luminarias led en la majadita
Obras

En 9 de Julio inauguraron más de 80 luminarias LED en La Majadita

La Municipalidad informó que el evento, que tiene entrada libre y gratuita, se desarrollará los días 27 y 28 de febrero en la Plaza Narciso Laprida, epicentro de una propuesta cultural y artística que promete convocar a familias de todo el departamento y visitantes de distintos puntos de San Juan.

image

Durante ambas noches se vivirá la elección de la Reina y el público podrá disfrutar de la presentación de academias de danzas y artistas locales y provinciales. Entre ellos, subirán a escena “3 Para el Canto” y Roberto Sosa “El Yeyo”.

image
image
Temas
Seguí leyendo

La Ciudad de San Juan revivió el carnaval con Shyrah, plaza y arte

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

De chalecos a vestidos teñidos con los paisajes de San Martín y realizados con materia prima local y reciclada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Parque de Rivadavia volverá a llenarse de alegría con Rivadavia en Colores.
Anotando

Rivadavia en Colores: qué podés llevar y qué no para disfrutar del evento al máximo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Te Puede Interesar

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista