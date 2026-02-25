Se viene la Fiesta del Racimo y el Vino de 25 de Mayo, con "El Yeyo" y "3 Para el Canto"

Con música, elección de Reina y ranchos típicos, se vivirá la 27º edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en Casuarinas, 25 de Mayo.

El próximo fin de semana, la localidad de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, vivirá una de sus celebraciones más tradicionales: la 27° edición de la Fiesta del Racimo y el Vino.

La Municipalidad informó que el evento, que tiene entrada libre y gratuita, se desarrollará los días 27 y 28 de febrero en la Plaza Narciso Laprida, epicentro de una propuesta cultural y artística que promete convocar a familias de todo el departamento y visitantes de distintos puntos de San Juan.

image Durante ambas noches se vivirá la elección de la Reina y el público podrá disfrutar de la presentación de academias de danzas y artistas locales y provinciales. Entre ellos, subirán a escena “3 Para el Canto” y Roberto Sosa “El Yeyo”. image image

