Se viene la Fiesta del Racimo y el Vino de 25 de Mayo, con "El Yeyo" y "3 Para el Canto"

El próximo fin de semana, la localidad de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, vivirá una de sus celebraciones más tradicionales: la 27° edición de la Fiesta del Racimo y el Vino.
El evento se desarrollará durante dos noches con entrada libre y gratuita. Conocé los detalles para no perdértelo.
La Municipalidad informó que el evento, que tiene entrada libre y gratuita, se desarrollará los días 27 y 28 de febrero en la Plaza Narciso Laprida, epicentro de una propuesta cultural y artística que promete convocar a familias de todo el departamento y visitantes de distintos puntos de San Juan.
Durante ambas noches se vivirá la elección de la Reina y el público podrá disfrutar de la presentación de academias de danzas y artistas locales y provinciales. Entre ellos, subirán a escena “3 Para el Canto” y Roberto Sosa “El Yeyo”.