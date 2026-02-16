lunes 16 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de Verano en SJ

De chalecos a vestidos teñidos con los paisajes de San Martín y realizados con materia prima local y reciclada

Una arquitecta sanjuanina transforma materiales reciclados y paisajes locales en prendas para crear diseños únicos con identidad propia.

Por Daiana Kaziura
La magia de Lilia y el paisaje que la rodea, en uno de los chalecos diseñados y realizados por ella misma con elementos reciclados.

La magia de Lilia y el paisaje que la rodea, en uno de los chalecos diseñados y realizados por ella misma con elementos reciclados.

image
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.48.21 PM (2)
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.48.20 PM (1)
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.48.19 PM (1)

Una alegoría del Zonda corriendo entre los cerros que rodean San Martín cubre un chaleco perfectamente cosido. De jean y con lanas sanjuaninas teñidas con productos naturales, la pieza es única. Lilia Raffo, arquitecta local, vive en la enorme casona que fue hogar de sus ancestros y desde allí pergeña, sueña, dibuja y pinta cada diseño en su cuaderno anillado, al que le pone nombre y fecha. Luego toma las piezas, una pequeña máquina de coser de mesa y las agujas, y les da vida. Así, además de crear indumentaria de autor, termina construyendo un cuento, una historia, con cada una de sus prendas.

Lee además
una finca enmarcada por el pie de palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender
el corsodromo desbordo de gente en otra noche historica del carnaval de chimbas 2026
2° noche

El Corsódromo desbordó de gente en otra noche histórica del Carnaval de Chimbas 2026

Fue un doctorado en Arquitectura de Zonas Áridas y Sísmicas el que le dio un vuelo especial a sus ideas. A partir de allí, comenzó a mirar su entorno con otros ojos e intentó trasladarlo a elementos tan tangibles y cotidianos como la ropa. Así lo contó a Tiempo de San Juan durante un recorrido en medio de las vacaciones de verano, por el comedor de su casa materna, un espacio atravesado por altísimos ventanales rectangulares que enmarcan las viñas y los cerros, por donde también se cuela el aroma a jarilla. Ese es su taller.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.48.20 PM (2)

De pronto, abre una valija de la que comienza a sacar sus piezas, perfectamente guardadas en bolsas de tela selladas con cierres. Mientras corre las pelotitas de naftalina, asoman diseños en tonos amarillos, rojizos, celestes, crema, anaranjados y marrones. Cuenta que recorre distintos puntos de la provincia en busca de la materia prima.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.48.19 PM
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.48.20 PM

“Todo el material es reciclado. Busco los cueros de cabras y conejos que se crían en corrales locales y que, de otro modo, serían desechados. Recibo sacos de piel que ya nadie usa. Utilizo jeans que quedaron guardados. A eso le sumo lana de oveja o de llama, que consigo en zonas como Valle Fértil, y que tejo al crochet, a dos agujas o incluso al telar. Hasta trabajo con trozos de madera”, explica. De a poco, va uniendo las piezas y la magia sucede.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.52.59 PM

Su marca se llama AcequiA, un nombre cuyas letras evocan el valle en el que está construida la antigua casona llena de historia que edificó su abuelo.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.12.27 PM

Proveniente de una familia dedicada a la arquitectura y al arte, como ella misma, Lilia cuenta que siempre diseña con la vista puesta en la estructura. Mientras tanto, muestra sacos, ruanas, vestidos y accesorios como carteras y collares que completan sus distintas colecciones. Muchas de ellas ya fueron presentadas en eventos benéficos y desfiles realizados en San Juan y en otras provincias, como Mendoza y Buenos Aires, e incluso en el Uruguay Fashion Show Arte & Moda.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 10.13.12 PM

Feliz de poder compartir sus obras, mantiene siempre las puertas de su casona abiertas a los visitantes. Quienes deseen contactarse con Lilia para conocer su arte o adquirir alguna de sus piezas pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @thisisacequia.

Temas
Seguí leyendo

El recuerdo de uno de Los Plateros de sus visitas a Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

Orrego recordó a Sarmiento con un video por el 215° aniversario de su nacimiento

Terrenos en altura, solidaridad y una comunidad en emergencia: la experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia

Coscu usó en un vivo la camiseta de San Martín que le regaló un streamer sanjuanino

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el corsodromo desbordo de gente en otra noche historica del carnaval de chimbas 2026
2° noche

El Corsódromo desbordó de gente en otra noche histórica del Carnaval de Chimbas 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema
Desafíos

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

El imputado frente al juez Roberto Montilla.
Medida judicial

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Frustran un asalto

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno
Historias

Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval
¡Un espectáculo!

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?
Reforma laboral

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida