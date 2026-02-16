De chalecos a vestidos teñidos con los paisajes de San Martín y realizados con materia prima local y reciclada

La magia de Lilia y el paisaje que la rodea, en uno de los chalecos diseñados y realizados por ella misma con elementos reciclados.

Una alegoría del Zonda corriendo entre los cerros que rodean San Martín cubre un chaleco perfectamente cosido. De jean y con lanas sanjuaninas teñidas con productos naturales, la pieza es única. Lilia Raffo, arquitecta local, vive en la enorme casona que fue hogar de sus ancestros y desde allí pergeña, sueña, dibuja y pinta cada diseño en su cuaderno anillado, al que le pone nombre y fecha. Luego toma las piezas, una pequeña máquina de coser de mesa y las agujas, y les da vida. Así, además de crear indumentaria de autor, termina construyendo un cuento, una historia , con cada una de sus prendas.

Fue un doctorado en Arquitectura de Zonas Áridas y Sísmicas el que le dio un vuelo especial a sus ideas. A partir de allí, comenzó a mirar su entorno con otros ojos e intentó trasladarlo a elementos tan tangibles y cotidianos como la ropa. Así lo contó a Tiempo de San Juan durante un recorrido en medio de las vacaciones de verano, por el comedor de su casa materna, un espacio atravesado por altísimos ventanales rectangulares que enmarcan las viñas y los cerros, por donde también se cuela el aroma a jarilla. Ese es su taller.

De pronto, abre una valija de la que comienza a sacar sus piezas, perfectamente guardadas en bolsas de tela selladas con cierres. Mientras corre las pelotitas de naftalina, asoman diseños en tonos amarillos, rojizos, celestes, crema, anaranjados y marrones. Cuenta que recorre distintos puntos de la provincia en busca de la materia prima.

“Todo el material es reciclado. Busco los cueros de cabras y conejos que se crían en corrales locales y que, de otro modo, serían desechados. Recibo sacos de piel que ya nadie usa. Utilizo jeans que quedaron guardados. A eso le sumo lana de oveja o de llama, que consigo en zonas como Valle Fértil, y que tejo al crochet, a dos agujas o incluso al telar. Hasta trabajo con trozos de madera”, explica. De a poco, va uniendo las piezas y la magia sucede.

Su marca se llama AcequiA, un nombre cuyas letras evocan el valle en el que está construida la antigua casona llena de historia que edificó su abuelo.

Proveniente de una familia dedicada a la arquitectura y al arte, como ella misma, Lilia cuenta que siempre diseña con la vista puesta en la estructura. Mientras tanto, muestra sacos, ruanas, vestidos y accesorios como carteras y collares que completan sus distintas colecciones. Muchas de ellas ya fueron presentadas en eventos benéficos y desfiles realizados en San Juan y en otras provincias, como Mendoza y Buenos Aires, e incluso en el Uruguay Fashion Show Arte & Moda.

Feliz de poder compartir sus obras, mantiene siempre las puertas de su casona abiertas a los visitantes. Quienes deseen contactarse con Lilia para conocer su arte o adquirir alguna de sus piezas pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @thisisacequia.