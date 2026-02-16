Atención: Vialidad ratificó que la Ruta 141 sigue intransitable de noche entre Bermejo y Marayes

Vialidad Nacional San Juan emitió un nuevo comunicado para recordar a la población la vigencia de la restricción de tránsito en la Ruta Nacional 141, específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de Bermejo y Marayes. Esta medida prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos diariamente entre las 19:00 y las 07:00 horas. Explicaron que la iniciativa busca evitar siniestros viales debido a los daños estructurales significativos que presenta la calzada.

Las autoridades enfatizaron que esta disposición no es arbitraria, sino el resultado de evaluaciones técnicas y operativas conjuntas realizadas por Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Defensa Civil y las áreas de Tránsito y el CISEM de la Policía de San Juan. as ocasiones.

La restricción horaria se mantiene vigente desde hace dos semanas y continuará aplicándose hasta nuevo aviso, sujeto a las evaluaciones técnicas permanentes sobre el estado de la vía.

Por lo tanto, solicitaron a los usuarios y turistas planificar sus viajes conforme a la información oficial disponible para resguardar la seguridad de todos, respetando estrictamente las disposiciones vigentes para evitar riesgos innecesarios.