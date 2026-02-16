lunes 16 de febrero 2026

Situación

Atención: Vialidad ratificó que la Ruta 141 sigue intransitable de noche entre Bermejo y Marayes

La medida rige desde hace dos semanas y afecta el paso hacia el límite con La Rioja. Autoridades confirmaron que el bloqueo nocturno seguirá vigente por tiempo indeterminado debido al peligroso estado del asfalto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Vialidad Nacional San Juan emitió un nuevo comunicado para recordar a la población la vigencia de la restricción de tránsito en la Ruta Nacional 141, específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de Bermejo y Marayes. Esta medida prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos diariamente entre las 19:00 y las 07:00 horas. Explicaron que la iniciativa busca evitar siniestros viales debido a los daños estructurales significativos que presenta la calzada.

Las autoridades enfatizaron que esta disposición no es arbitraria, sino el resultado de evaluaciones técnicas y operativas conjuntas realizadas por Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Defensa Civil y las áreas de Tránsito y el CISEM de la Policía de San Juan. as ocasiones.

La restricción horaria se mantiene vigente desde hace dos semanas y continuará aplicándose hasta nuevo aviso, sujeto a las evaluaciones técnicas permanentes sobre el estado de la vía.

Por lo tanto, solicitaron a los usuarios y turistas planificar sus viajes conforme a la información oficial disponible para resguardar la seguridad de todos, respetando estrictamente las disposiciones vigentes para evitar riesgos innecesarios.

