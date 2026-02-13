Media sanción al Régimen Penal Juvenil: Colombo pidió que San Juan acompañe la baja de la edad de imputabilidad

Tras la media sanción en el Congreso al nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad, el abogado y magíster en Políticas Públicas Juan Ignacio Colombo expresó su respaldo a la iniciativa y llamó a que la provincia de San Juan adhiera y actualice sus procedimientos.

Colombo sostuvo que la reforma impulsada por el presidente Javier Milei representa “un momento de cambio político que se traduce en acciones concretas”, y cuestionó lo que definió como “años de parálisis” en torno al debate sobre la edad de punibilidad.

image

Según señaló, el Código Penal de 1921 ya fijaba la edad en 14 años y, pese a que desde el retorno de la democracia se presentaron cerca de cien proyectos legislativos sobre la materia, ninguno logró avanzar. “Fueron décadas sin respuestas, con un sistema que no protegió ni a las víctimas ni a los propios menores”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el nuevo régimen apunta a “reducir la discrecionalidad y fijar reglas claras”, al tiempo que planteó que un sistema sin consecuencias “no protege a nadie”. Para Colombo, la discusión no pasa solo por la sanción, sino por establecer un régimen penal juvenil diferenciado que combine responsabilidad y reinserción, pero que no tolere la impunidad frente a delitos graves.

El letrado también sostuvo que San Juan tiene “una oportunidad histórica” para adecuar su normativa al nuevo esquema nacional. “Es necesario actualizar los procedimientos y dejar atrás normas pensadas para otro contexto, que hoy ya no funcionan”, expresó.

Finalmente, llamó a que la sociedad acompañe el debate y respalde la implementación del nuevo régimen. “Ordenar el sistema es actuar antes, no después. La discusión nacional ya avanzó y ahora es momento de traducir esa decisión en previsibilidad y seguridad para los sanjuaninos”, concluyó.