Victoria Villarruel todavía no giró el proyecto de reforma laboral a Diputados: las razones

La vicepresidenta Victoria Villarruel todavía no remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado ayer a la madrugada en el Senado y se estima que recién lo podría girar esta tarde, informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Sesión Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

La Libertad Avanza necesita tener el proyecto en diputados para poder convocar para el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias.

Hasta el jueves por la noche, en el Senado ordenaban el texto que deben mandar a Diputados, ya que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios, precisaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA.

El oficialismo junto a sus aliados logró votar a la madrugada a ley de modernización laboral en el Senado y ahora la Libertad Avanza quiere tratar esta iniciativa antes que finaliza el período de sesiones extraordinarias y para que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.