viernes 13 de febrero 2026

Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al "therian" fierrero

En una charla distendida, los protagonistas del Safari tras las Sierras se sumaron al fenómeno viral “therians” y confesaron qué vehículo los representa dentro y fuera del prime.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En pleno corazón vallisto, con los motores todavía calientes y la adrenalina flotando en el aire, les tiramos la consigna: si el fenómeno viral “therian” va de identificarse con algo que te representa… ¿con qué auto sos? No lo dudaron. "Soy livianito y rápido”, largó uno entre risas. Otro se plantó: “Soy bueno en la montaña”.

La charla descomprimió la tensión previa al Safari tras las Sierras y dejó ver ese costado más terrenal de tipos que minutos después se juegan todo en el prime. Algunos eligieron clásicos o los vehícuos que manejarán este fin de semana. Entre mates, ajustes de último momento y cargadas cruzadas, el viral se volvió fierrero. Y quedó claro que, arriba del auto, cada piloto corre con su máquina… pero también con la que lleva adentro.

