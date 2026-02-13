Si fueran autos: los pilotos del Safari se animaron al "therian" fierrero

En pleno corazón vallisto, con los motores todavía calientes y la adrenalina flotando en el aire, les tiramos la consigna: si el fenómeno viral “therian” va de identificarse con algo que te representa… ¿con qué auto sos? No lo dudaron. "Soy livianito y rápido”, largó uno entre risas. Otro se plantó: “Soy bueno en la montaña”.

La charla descomprimió la tensión previa al Safari tras las Sierras y dejó ver ese costado más terrenal de tipos que minutos después se juegan todo en el prime. Algunos eligieron clásicos o los vehícuos que manejarán este fin de semana. Entre mates, ajustes de último momento y cargadas cruzadas, el viral se volvió fierrero. Y quedó claro que, arriba del auto, cada piloto corre con su máquina… pero también con la que lleva adentro.