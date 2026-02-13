viernes 13 de febrero 2026

¿Lo sabías?

El truco para seguir usando Magis TV y Xuper TV en Argentina

Ante la caída del servicio y la eliminación de canales nacionales, los usuarios recurren a una herramienta clave para recuperar el acceso.

Por Agencia NA
image

El reciente bloqueo judicial que dejó fuera de servicio a plataformas como Magis TV, Xuper TV y TV Latino en Argentina generó una rápida reacción en la comunidad de usuarios. Tras confirmarse que la caída no era un error técnico sino una medida legal por infracción de derechos de autor y riesgos de seguridad, en redes sociales y foros comenzó a circular una solución alternativa para evadir la restricción.

Al parecer, la clave para recuperar el acceso reside en el uso de una VPN (Red Privada Virtual), una herramienta que permite simular una conexión a internet desde otro país, ocultando la ubicación real del dispositivo.

Cómo funciona el método para recuperar Magis Tv

El bloqueo aplicado en Argentina impide que las aplicaciones se conecten a sus servidores si detectan una IP local. La solución que encontraron los usuarios consiste en "engañar" al sistema:

  • Instalación: Se debe descargar una aplicación de VPN en el televisor (Android TV) o dispositivo donde se usa el servicio de streaming.
  • Conexión: Al activar la VPN, el usuario selecciona un servidor de otro país (la opción más recomendada es México) y presiona "conectar".
  • Acceso: Una vez que la conexión está enrutada a través del exterior, se vuelve a abrir Magis TV o Xuper TV, que interpretan el ingreso como si fuera desde esa región, saltando el bloqueo local.

La herramienta más usada

Entre las opciones gratuitas y seguras que circulan, la más mencionada es Proton VPN, disponible oficialmente en Google Play Store. El proceso requiere instalar la app en la TV, obtener un código de vinculación en pantalla y registrarlo en la web del servicio desde un celular o PC para activar la cuenta gratuita.

Este "truco" surge en un contexto donde las plataformas piratas ya habían eliminado preventivamente los canales argentinos de sus grillas para evitar mayores sanciones legales en el país.

Temas
Dejá tu comentario

