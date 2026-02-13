viernes 13 de febrero 2026

Sigue la polémica

Calingasta y las fiestas departamentales: una novela que no tiene fin

El municipio volvió a organizar la Fiesta de los Enamorados, pero el Carnaval 2026 quedará en manos de las instituciones. En ese contexto, el Ejecutivo que conduce Sebastián Carbajal dejó un mensaje político: “Ninguna autoridad fue invitada”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El encuentro en el que Carbajal le dio los subsidios a las instituciones.&nbsp;

En Calingasta las fiestas populares dejaron de ser solo celebraciones para transformarse en un terreno de disputa política. Este sábado, el municipio celebrará bajo organización propia la tradicional Fiesta de los Enamorados en el Anfiteatro Natural Cerros Colorados, en Barreal. Pero detrás del regreso del evento late una historia reciente de cancelaciones, cambios de esquema y pases de factura.

Vale recordar que en 2025 la Fiesta de los Enamorados fue suspendida por “falta de presupuesto”. En aquel momento, la decisión también alcanzó a la Peña del Ajo y al Carnaval. Sin embargo, las otras dos celebraciones finalmente pudieron realizarse gracias al empuje de instituciones privadas que tomaron la posta ante la ausencia municipal.

Este año el esquema volvió a cambiar. La Peña del Ajo fue organizada por el Club Sportivo Tamberías junto al municipio, mientras que el Carnaval 2026 quedó inicialmente en duda dentro de la agenda oficial. Ante ese escenario, las instituciones decidieron avanzar por su cuenta y organizarlo de manera autónoma.

Desde el Ejecutivo que conduce Sebastián Carbajal se impulsó la ordenanza para habilitar el pago de subsidios y premios a clubes y entidades participantes. También se realizó la entrega de aportes económicos y se informó que las obras en el predio como limpieza, baños, iluminación y acondicionamiento general, fueron cumplimentadas en tiempo y forma.

Pero el dato político no pasó desapercibido: el Ejecutivo dejó expresamente asentado que “ninguna autoridad fue invitada al carnaval”, en referencia a la organización a cargo del Triunvirato Normalizador.

