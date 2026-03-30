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Después de la denuncia, piden especial cuidado en la Pampa del Leoncito durante Semana Santa

Tras los recientes hechos de vandalismo con vehículos, el municipio advirtió sobre el impacto ambiental y el riesgo para visitantes, y recordó que el área es un espacio protegido cuyos daños pueden tardar décadas en recuperarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Desde el municipio de Calingasta solicitaron extremar las medidas de cuidado en la Pampa del Leoncito de cara al fin de semana largo de Semana Santa, luego de que se difundieran imágenes que muestran daños provocados por una camioneta en la superficie de la reserva.

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El pedido surge en un contexto de creciente preocupación por la preservación de este espacio natural, que es un sitio protegido, declarado Monumento Natural Provincial y Sitio Histórico. Desde las autoridades recordaron que se trata de un ecosistema frágil, por lo que se recomienda transitar con precaución y evitar cualquier tipo de maniobra que pueda deteriorar el terreno.

Este pedido se da luego de que se registrase un hecho de vandalismo el pasado domingo. La situación fue denunciada por el intendente Sebastián Carbajal. Según se informó, un grupo de personas realizó maniobras peligrosas con un vehículo, provocando daños visibles en el suelo. Por este motivo, hicieron la denuncia correspondiente en la Comisaría 33°.

El episodio no solo afectó un área que forma parte del patrimonio natural de la provincia, sino que además puso en riesgo a más de 100 personas que se encontraban en el lugar. Entre ellas, un equipo municipal que realizaba la grabación de un videoclip, junto a bailarines, personal técnico y vecinos que fueron testigos directos de lo ocurrido.

A pesar de las advertencias de quienes estaban presentes, los responsables continuaron con su accionar, lo que derivó en la posterior denuncia. El propio jefe comunal intervino en el hecho, logró identificar a los involucrados y radicó la denuncia en la Comisaría 33. También se dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia.

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